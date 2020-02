Trabajan para mantener una ciudad limpia

Cuca Domínguez

Salamanca.- La administración municipal lleva a cabo un proceso de regularización de unos 170 comerciantes ambulantes en el municipio, entre ellos el caso de Agustín Flores Guillén, taquero instalado sobre la banqueta del bulevar Faja de Oro, a quien no se le está negando el permiso para trabajar, pero tiene que cumplir todos los requisitos para tener un espacio que ya no podrá ser en ese lugar porque el responsable de la plaza comercial no permite este tipo de negocios.

Así lo aseguró Agustín García Becerra, Director de Fiscalización y Control del Municipio, quien precisó que la administración municipal revisa los permisos de manera continua para que no se instalen comerciantes nuevos sin la autorización correspondiente, además de que tienen que cumplir requisitos sobre todo en seguridad, no afectar la seguridad y que tanto clientes como comerciantes estén seguros.

En el caso del taquero Flores Guillén, “tiene un permiso para vender tacos a un costado del Oxxo que está más adelante, el que está en regla y tiene pagados sus permisos; lo que pasa es que quiere instalar otro puesto y para ello hizo la solicitud a nombre de su esposa; como ciudadano se le recibió la solicitud, se evalúa si es viable, si no cumple con los requisitos administrativos se le niega el permiso.

Uno de los requisitos es la conformidad de los vecinos colindantes; no es grato que la autoridad autorice afuera de un lugar si no está conforme el dueño de la propiedad; en este caso de la plaza nos piden que se revise este tema y que se retiren 3 comercios y fue lo que hicimos; uno ya se retiró, el otro está por hacerlo y éste comerciante quiere duplicar su puesto; se le invita a regularizarse en otro lugar porque ahí no va a poder cumplir con el requisito que es la conformidad de los vecinos”, precisó.

El titular de Fiscalización y Control destacó que como en todo hay veces que no salen viables, aunque siempre se busca la manera de orientarlos y realice su comercio de manera segura, en el caso de Agustín Flores, dijo que tiene esta semana para buscar tres opciones para reubicarse, “no es cuestión de criterio, es cuestión de legalidad”, precisó luego de que aseguró que personalmente está revisando este tema, “porque no se generan derechos al instalarse sobre la vía pública y se tienen que regularizarse.

El funcionario municipal destacó que desde el mes de octubre del 2018, se está revisando unos 170 casos similares y de éstos se han negado unos 50 permisos por no reunir los requisitos administrativos, ni de seguridad; “somos respetuosos de este tipo de trabajo, por ello se les orienta, se les instruye; se les da a conocer todas las medidas de seguridad para que puedan laborar con seguridad”, concluyó.

