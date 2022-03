Agustín Robles Montenegro, del Distrito de Riego 011, dijo que el proyecto se dará a conocer a los productores

Luis Telles

Valle de Santiago.- El presidente del Consejo de Administración del Distrito de Riego 011, Río Lerma, Agustín Robles Montenegro dio a conocer que en conjunto con el gobierno estatal y directamente con presidencia de la República, se trabaja en un ‘mega proyecto’.

Buscan evitar la pérdida de millones de metros cúbicos de agua con esta iniciativa.

Requiere de una inversión de 16 mil 200 millones de pesos y con el que se dotaría de agua a los municipios del corredor industrial.

Buscan tecnificar al Distrito de Riego 011

“Consiste en tecnificar todo el distrito de riego. Los 11 módulos, trabajos en los 18 municipios del estado, donde el distrito tiene injerencia. Es tecnificar todos los canales, principalmente el canal Ingeniero Antonio Coria, el Bajo Salamanca y todos los canales laterales, como es el brazo izquierdo que hace llegar agua hacía Valle de Santiago”.

“No se habla en este momento de extracciones, por motivos de que el brazo izquierdo es una bomba. La laguna de Yuriria es una bomba, donde de repente se tendría que pasar más agua, además hay un proyecto de excavación, pero de ese no se hablaría ahorita”, explicó.

Agustín Robles reiteró que, si se diera el mega proyecto, sería el pavimentar toda la conducción del agua del Distrito de Riego 011, con lo que se evitaría perder millones de metros cúbicos de agua, “todos los canales principales, junto con sus laterales, ya no habría el ramal, como le llamamos, porque el agua sería conducida por tubería o por canal pavimentado”.

Primero, el ahorro

Dijo que ya se está trabajando en el proyecto con la finalidad de guardar y ya no perder esos millones de metros cúbicos de agua.

“Claro que hay un beneficio (…) que se le daría al gobierno estatal, pero primero se tendría que hacer la obra para poder tener el ahorro del agua para poderla ceder al gobierno del estado.

“Estamos hablando de ceder al estado, 100 millones de metros cúbicos de los aproximadamente 280 mil 300 millones de m3 , que tendríamos como beneficio o que se ahorrarían. Hay años que no llueve, se considera que hay años críticos, positivos y cuando sea positivo, se le daría el agua al estado, para los municipios de Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León”.

La traerían desde la presa Solís

Explicó que, dicha agua la traerían entubada desde la presa Solís, sobre la zona federal del río Lerma.

“Desde luego que estamos negociando también el agua que ellos tirarían, el agua tratada, porque todos los municipios van a tratar su agua, es parte del proyecto, entonces esa agua tratada se regresaría al Distrito de Riego 011”.

Agustín Robles dijo que se dará a conocer a todos los productores que integran los 11 módulos de riego para que estén de acuerdo en el mismo, porque si hay un módulo que no esté de acuerdo, el proyecto no caminará, “las palabras del señor presidente de la República, es que quiere que no pase un proyecto fallido, como el que pasa en otro estado de la República, donde ya estaba todo listo para empezar el proyecto”.

En ese sentido precisó que se tiene que sacar en cada módulo un acuerdo positivo, para que el presidente de la República llegue a Guanajuato a las oficinas del Distrito de Riego 011, a firmar el convenio, con la presencia de todos los usuarios del distrito.

