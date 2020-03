Trabajan cada vez más para infraccionar a quienes estacionen en espacios prohibidos

Javier Huerta

Guanajuato.- De no ponerse al corriente, los comerciantes podrían ser desalojados de sus locales o espacios, anunció el alcalde, Alejandro Navarro, quien dijo que luego de las facilidades que se les han dado, “si no se ponen al corriente no se puede hacer más”.

Mencionó que hasta el momento van cerca de 16 comerciantes que ya pagaron con el cinco y 10% de incremento, conforme al 2019, esto desde el pasado viernes, por lo que dijo ya se revisa junto al tesorero un esquema de pago para los morosos, que puede ir hasta los 22 meses para pagar y 100% de condonación en lo recargos.

“Si ya no pagan así, pues de verdad que no tienen ganas de pagar”, agregó que investiga con la Tesorería municipal una supuesta condonación directa a la deuda de los locatarios morosos en la administración del exalcalde capitalino, Nicéforo Guerrero.

Al ser cuestionado sobre qué ocurriría si los comerciantes no aprovechan las facilidades, el mandatario respondió “pues echarlos pa’ fuera de su puesto ahora sí, por mucho de que se me echen encima algunas y algunos comerciantes”, ya que dijo que la ley lo respaldaría.

Se posponen puertas

Por el momento, no se abrirán las puertas para el consultorio médico, a pesar de ya contar con el permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para hacerlo, el alcalde Navarro señaló que con el tema de los comerciantes no querría ‘echarle más leña al fuego’.

“Ahorita me la voy a llevar con calma, porque creo que acabamos de apagar ahí unos incendios que ahí había” refiriéndose al problema que se desato con los comerciantes días atrás.

Del mismo modo destacó estar a la espera de la resolución de las ASEG sobre el tema de las momias, “entonces como para qué le echamos más leña al fuego, ahí más adelante se hará”.

El alcalde dio a conocer que desde ayer lunes ya se han dado consultas médicas en la Presidencia, y que pasando el Rally se realizará una inauguración oficial.