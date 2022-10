Los trabajadores de RIAMA en Salamanca esperan que el presidente los escuche sobre los problemas que enfrentan en la refinería

Cuca Domínguez

Salamanca.- Los trabajadores petroleros se alistan para recibir este sábado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario recorrerá las plantas donde se realizan trabajos de mantenimiento. Esperan poder plantearle los problemas que enfrentan dentro del centro de trabajo y que son la falta de herramientas para desempeñar su trabajo y que se destraben las plazas congeladas. Esto dado que hay trabajadores transitorios que tienen más de 2 años sin trabajo.

Foto: Archivo

Luego de que el presidente anunció en su conferencia mañanera que estará visitando las refinerías del país, se ha informado que este sábado por la mañana estará revisando los trabajos que se realizan en la refinería ‘Ing. Antonio M. Amor’, de Pemex.

El presidente revisará los trabajos de mantenimiento mayor y correctivo que se hace en las plantas de proceso de refinado. Se espera acuda en compañía de la Secretaria de Energía y del director general de PEMEX.

Trabajadores plantearán inquietudes

Juan Carlos Chávez González, presidente de la Alianza Democrática de Trabajadores Petroleros, confirmó que hay inquietudes que tienen los trabajadores petroleros.

“Ojalá que se puedan acercar y hacerle sus planteamientos, aunque lo ve difícil”, admitió, luego de que el presidente, tienen bien definida su agenda y solo acudirá a la supervisión de la refinería.

Obreros consultados por Correo dijeron que hay inquietud de hacerle llegar peticiones al presidente de la República.

Foto: Archivo

“Como aún no se tiene la estrategia de su visita definida, no se sabe si podamos acercarnos. Hay compañeros que solo lo buscarán para la foto, pero otros más si quieren pedirle que se destraben la más de 2 mil plazas de trabajadores transitorios porque sus recomendados están sin trabajar desde hace más de 2 años y hay un descontento porque las familias no están teniendo ingresos.

Otros quieren evidenciar las condiciones en las que trabajan que son difíciles. No hay herramienta para trabajar, o que quieren desaparecer el turno 3.

Un trabajador jubilado dijo que, de poder, se acercará para pedirle que intervenga en el Hospital regional de Pemex, dado que no hay medicina y sigue el desbasto.

EZM

