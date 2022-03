Con mil 916 votos en contra, Trabajadores acordaron no apoyar el convenio del sindicato de CTM con Mazda Salamanca, por lo que seguirá el proceso

Cuca Domínguez

Salamanca.- Con mil 916 votos, los trabajadores sindicalizados de la empresa Mazda en Salamanca, votaron en contra del convenio de revisión general que el Sindicato y la empresa habían acordado.

En caso de que la base obrera lo hubiera aprobado, este representaría un aumento salarial del 5.6 por ciento, más otros incrementos a las prestaciones, retroactivo al 1º de febrero. Ahora el sindicato y la empresa tendrán que regresar a la mesa de negociaciones, llegar a acuerdos y volver a consultar a los trabajadores hasta que lo aprueben.

Mediante oficio el sindicato adherido a la CTM, que hasta ahora representa a los obreros de esta planta, informó el resultado de la votación en la consulta.

Los votos

La consulta se realizó desde ayer miércoles 2 de marzo y concluyó la mañana de este 3 de marzo. Ahí se estableció que 4 mil 305 trabajadores tenían derecho a votar.

Sin embargo, se registraron 3 mil 612 votos emitidos y de estos mil 916 fueron en contra del convenio de revisión general. Del total, contaron 3 mil 589 votos válidos, fueron 23 votos nulos y se anularon mil 299 boletas de quienes no votaron.

Marco Antonio Aceves del Olmo, secretario General del sindicato, precisó que esta consulta cumplió con los requisitos de la Ley Federal del Trabajo y se garantizó que los trabajadores emitieran su voto de manera personal, libre, secreta y directa.

Parte de la reforma Laboral

Fotos: Archivo

La consulta es parte de un proceso que se contempla después de la reforma Laboral. Anteriormente, empresa y sindicato acordaban el incremento salarial anual y de prestaciones; luego, el resultado era informado a los trabajadores y se aplicaban los aumentos.

Sin embargo, tras la Reforma Laboral, empresa y sindicato acuerdan los incrementos y se somete a votación de los trabajadores, si aceptan se aplican los incrementos, pero, si se vota en contra, como en este caso, no se aplican hasta que se vuelva a negociar y los obreros lo aprueben.

Esta consulta no tiene que ver con la legitimación del Contrato Colectivo Trabajo; este será un proceso aparte que se tiene que realizar antes de mayo del 2023 y que atiende a la reforma laboral y del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. De no realizarse, los vehículos de Mazda no podrían entrar a Estados Unidos y Canadá con preferencias arancelarias.

Ante este resultado el sindicato cetemista tiene que replantearse la estrategia de trabajo con sus representados, de lo contrario podría estar perdiendo la titularidad del contrato colectivo de trabajo, más, si ya hay por lo menos otros tres sindicatos independientes con representantes al interior de la planta.

