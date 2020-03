Trabajadores de la salud son tratados como héroes cuando realizan sus compras

Redacción

Reino Unido.- Los trabajadores del NHS se entusiasmaron hasta las lágrimas después de que los empleados de supermercados los saludaran con aplausos y flores en Reino Unido durante una hora de compras dedicada para los trabajadores clave en medio de la compra de pánico por el coronavirus .

Los supermercados de todo el país, forzaron una hora de compras solo para los trabajadores clave la semana pasada después de que los compradores frenéticos limpiaron los estantes de artículos esenciales como papel higiénico, así como artículos básicos de armario como pasta y alimentos enlatados.

Los trabajadores de supermercados se alinearon hoy en la entrada de una tienda en Swansea y aplaudieron mientras las enfermeras y los doctores cruzaban las puertas..

Un comprador dijo: ‘Es hora de agradecer a nuestros trabajadores del NHS. Están las 24 horas y arriesgan sus propias vidas para salvar a otros.

“Son los héroes cotidianos que hacen algo increíble como parte de su trabajo diario”.

Los trabajadores del NHS también recurrieron a las redes sociales hoy para agradecer a los supermercados por su apoyo. Un usuario tuiteó: “Casi lloré en el supermercado hoy … fui a la tienda de NHS para @sainsburys y todos fueron muy amables y me dieron un ramo de flores gratis cuando me fui y me dijeron” gracias “Ese es el mejor final a un fin de semana de guardia ‘.

El Dr. Allin-Khan dijo que el Reino Unido se está “encaminando hacia el desastre”’ y rogó a las personas que obedezcan las reglas de distanciamiento social y que dejen de ir a áreas concurridas después de que miles de personas fueron fotografiadas desafiando los destinos turísticos durante el fin de semana.

This supermarket in the UK opened up early exclusively for healthcare workers.

The employees all stood in line, giving them a standing ovation and flowers, as they walked in. 🇬🇧🥼 pic.twitter.com/vEbsqJ33Kf

— Vala Afshar (@ValaAfshar) March 23, 2020