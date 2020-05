Trabajadores cetemistas continúan inciertos sobre el regreso a labores

Luz Zárate

Celaya.- Los trabajadores que pertenecen a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en la región Laja Bajío están inciertos, pues no saben cuándo van a regresar a trabajar, tampoco si habrá recorte de personal o incluso si les pagarán las utilidades que tradicionalmente se pagan en mayo.

El líder de la CTM en la región Celaya, Arnulfo Bocanegra, mencionó que tampoco saben la fecha en que regresarán a laborar las armadoras de la región.

“Todo es incierto, dependemos de los anuncios que haga el gobierno federal, pero también de las empresas, y del número de contagios y cómo se vaya comportando la enfermedad, hoy la verdad es que todo es incierto, sabíamos que las armadoras decían que sería en la segunda semana de mayo pero luego que no porque la Federación no lo ha aprobado y así estamos a la espera de tener noticias”, dijo.

Bocanegra señaló que hasta el momento no tiene reportes de despido de empleados que estén agremiados a la CTM, sí sabe de trabajadores que laboran para pequeñas y medianas empresas pero en lo que respecta a los sindicalizados no se han registrado casos hasta ahora, sin embargo existe el riesgo, pues las empresas no se han podido reactivar.

Plazo a utilidades

Respecto a las utilidades, señaló que el tiempo límite para entregarlas es el 31 de mayo, y aunque legalmente no se les puede negar y además serían lo correspondiente al año pasado y no a este que surgió la pandemia del coronavirus, tendrá que haber negociación entre empresas y trabajadores.

Manifestó que en esta ocasión el sector empresarial busca principalmente solventar la nómina de los trabajadores, evitar despidos y sobretodo no llegar al quiebre de los negocios, por lo que será necesario negociar.

Y es que en marzo comenzó la contingencia sanitaria y se suspendieron las actividades, en abril y mayo no se trabajó, entonces las empresas no tienen solvencia para pagar sueldos, rentas, impuestos, entre otros gastos.

