Trabajadora de biblioteca encuentra libro original perdido de Isacc Newton

Francia.- Personas que trabajaban al interior de una biblioteca de este país lograron hacer un descubrimiento importantísimo, pues dieron con un libro original escrito por el físico Isaac Newton.

En este lugar de la Isla de Córcega, fundado por los hermanos Bonaparte, estaba entre los estantes escondidos una de las publicaciones más importantes para la ciencia.

Es la primera edición del llamado ‘Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, el que marcó un antes y un después para la modernidad.

La directora del sitio mencionó que el libro se encuentra en excelentes condiciones, pese a que estuviera guardado por más de 200 años.

Vannina Schirinsky Schikhmatoff fue la que hizo este descubrimiento dando aviso a sus compañeros de forma inmediata, dijo: “Di sin querer con el Santo Grial en la sala principal de la biblioteca (…) la tapa se encuentra un poco dañada, pero el interior está en excelentes condiciones; se trata de la piedra angular de la aplicación de las matemáticas modernas”.

Este libro está escrito en latín, y es del año 1687, año de la primera edición. Issac Newton planteó en él las tres principales leyes del movimiento, lo que transformó las bases para la comprensión de la gravedad.

