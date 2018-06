Trabaja PC de Pénjamo para evitar anegaciones.

Mantiene recorridos y monitoreo constante de ríos, presas y arroyos del municipio como parte de las estrategias que se establecieron para contrarrestar posibles contingencias en la temporada de lluvias

Juan Manuel Arriaga

Penjamo.- La Coordinación Municipal de Protección Civil mantiene recorridos y monitoreo constante de ríos, presas y arroyos del municipio, esto como parte de las estrategias que se establecieron para contrarrestar posibles contingencias naturales en la temporada de lluvias.

El coordinador de Protección Civil, Jacob Rubén Alcalá Bravo, dio a conocer que los niveles de agua en dichos cuerpos pluviales son bajos, resultado de los monitoreos que se realizan periódicamente, para prevenir posibles contingencias.

Informó el nivel que actualmente mantienen algunos lugares de captación de agua son: Presa la Golondrina 25%, Presa El Negro 25%, Presa Tacubaya 15%, Presa la Jamacua 15%, Río turbio 5%, Río Lerma 5% y el Río Huascato 10%.

Alcalá Bravo invitó a la ciudadanía a estar alerta en la temporada de lluvias y a mantenerse informados de cualquier situación de riesgo, además recomendó a la población en general a no acercarse a los causes pluviales cuando estén en un nivel alto de agua y a no construir viviendas cerca de los arroyos y ríos.

Dio a conocer que en cada uno de los asentamientos rurales cercanos a estos lugares, se exhorta a los habitantes a estar atentos ante la situación climatológica y en caso de alguna contingencia reportar y atender las recomendaciones emitidas por la coordinación.

Asimismo se exhorta a la sociedad para evitar cruzar corrientes de agua, no arrojar basura a ríos y lagos, además de reportar cualquier contingencia a Sistema de Emergencia 911.

