Trabaja Cotas con acuíferos estatales sobreexplotados

Salamanca.- Los acuíferos del estado se encuentran impactados y con un problema de déficit en el que ya se está trabajando, informó el gerente del Consejo Técnico de Aguas Irapuato-Valle de Santiago (Cotas), Ricardo González Barbosa.

En el caso de acuífero de esta zona, se registra una pérdida de 250 millones de metros cúbicos de acuerdo al último estudio, mientras que cada año se tiene un descenso de nivel de entre tres a cinco metros en algunas zonas para la extracción del agua, por lo que se está en veda para nuevas exploraciones.

González Barbosa señaló que en el caso del acuífero de la zona de Irapuato-Salamanca-Valle de Santiago, se encuentra altamente impactado por la actividad industrial, la actividad del consumo urbano y el 80% lo genera la agricultura, por lo que se realizan acciones para la recarga, como el trabajo en conjunto con varias dependencias gubernamentales estatales y federales así como habitantes de la Cuenca Alta del Río Temascatío, al tratarse de una zona prioritaria.

“Se trabaja con Semarnat, la SMAOT y la CEAG, quien ha invertido en este tema, actualmente el Cotas maneja un taller con 11 técnicos que apoyan en capacitaciones a los agricultores para el uso eficiente del agua, abarcamos alrededor de 2 mil hectáreas, la mitad Cotas y la mitad el Consejo Estatal Hidráulico”, explicó.

Con recurso estatal se realizan acciones para llevar agua limpia a quienes no cuentan con agua potable en sus comunidades; en el caso de Salamanca se tiene un programa de bordería el cual se está modificando ya que la gran mayoría no retienen agua, lo que es benéfico para los acuíferos pero no para quienes utilizan el agua para sus riegos.

Por otro lado se trabaja en la reforestación y se gestionan recursos para apoyar en a los habitantes de las comunidades de la Cuenca Alta del Río Temascatío, ya que desde hace varios años la zona quedó fuera de los sitios elegidos por la Conafor.

