El aumento descomunal en los precios de los insumos ha ocasionado un incremento en el precio de la tortilla en Guanajuato

Guanajuato.- Poco a poco el incremento en los insumos para sostener una tortillería se ha disparado. Con la pandemia y el aumento descomunal en los precios de los insumos ha ocasionado un incremento en el precio de la tortilla en Guanajuato.

El aumento se debió a que los principales insumos, como es el caso del maíz, han sufrido incrementos imparables. También el precio del gas fue uno de los elementos que más afectó el precio de la tortilla en Guanajuato.

Foto: Cuca Domínguez

Sube hasta los 25 pesos en Salamanca

A partir de este día los poco más de 200 tortilleros incrementaron el precio del kilo de tortilla de 22 a 25 pesos. Esto debido a los altos costos de los insumos y luego de que la tonelada de maíz se ha llegado a comercializar entre los 9 mil y 14 mil pesos. Aparte del incremento en la electricidad, rentas, empleados, entre otros. Así lo justificó Macario Arguello, presidente de los industriales de la masa y la tortilla en esta localidad.

Foto: Cuca Domínguez

“Los industriales de la masa y la tortilla en Salamanca sesionamos en asamblea y ahí todos coincidimos en que tenemos problemas con los altos costos de producción. Eso nos hizo de manera forzosa tener que ajustar el precio de 22 a 25 pesos a partir de este jueves. Ya no podemos soportar las alzas del maíz, harinas, electricidad, agua, renta, empleados. En suma, todo nos ha pegado muy fuerte y nos ha obligado a subir los precios de este producto básico para la alimentación de la población. Pero no podemos hacer más. El maíz se está comprando en 9 mil y 9 mil 100 pesos la tonelada, al igual que otros insumos como el agua, electricidad por decir algunos. No es cosa de nosotros, porque si no le hacemos de esa forma se tendrán que cerrar muchos negocios más como ya ha ocurrido”, justificó.

El líder de los tortilleros en el estado dijo que espera que con este precio de 25 pesos terminen el año. Sin embargo, de seguir el alza de los productos no se descarta otro incremento más aún luego de que no habrá cosecha de maíz temporal.

En el municipio de Salamanca se estima que operan unas 200 tortillerías, pero han cerrado unos 8 establecimientos de manera definitiva. Aun así, se estima que se llegan a comercializar 24 mil kilos diarios por lo menos.

Foto: Cuca Domínguez

Arguello recordó que en algunos otros estados el kilo de tortilla ya se comercializa en 30 pesos.

“Aquí se está tratando de aguantar lo más que se puede para apoyar a los consumidores, aunque los industriales no reciben apoyo de nadie. Si tuviéramos el apoyo de algo o de alguien se podría pensar en otro costo, pero tristemente no lo hay, por ello no tenemos alternativa”, precisó.

En lo que va del año el precio de la tortilla pasó de 18 a 20 pesos a partir del 1 de enero, luego en abril pasó a los 22 pesos y este jueves se comercializa en los 25 pesos.

Foto: Cuca Domínguez

Odeco analiza estrategia nacional

Ante los incrementos constantes en el precio de la tortilla, el director general de la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco), Daniel Nieto, recomendó a la ciudadanía comprar el producto en donde la den más barato en lo que se diseña una estrategia nacional para contrarrestar este problema que se está dando en todo el país.

El director refirió que el tema ya ha sido tocado, incluso en las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador en donde se detalló que es un tema derivado del acopio de producto por las harinas y los incrementos se están dando en todas partes del país, de forma constante.

Foto: Cuartoscuro

“La invitación es que consuman la tortilla en dónde esté más barata. También hemos identificado que si te vas a una tienda de autoservicio está en 14 y 15 pesos. Esto también beneficio la economía familiar y que tengan una opción alterna para que no compren en donde dan más caro”, sugirió.

Comentó que están revisando una estrategia nacional para ver como la Profeco y en lo local las Odeco pueden intervenir en este tema, con base a una estrategia orientada en una misma línea.

En Irapuato en lo que va del año, el precio de la tortilla ha crecido hasta en un 20% al pasar de 18 pesos en promedio que se consumía a inicio de enero hasta los 22 pesos, en los que ya se vende en algunas tortillerías de la ciudad. Mientras tanto, otras aún tratan de mantener sus precios para no afectar a los clientes.

