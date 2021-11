Nayeli García

Irapuato.- El amparo 695/2021 que mantenía detenida la construcción de la Torre de Consultorios de Especialidades Médicas de Hospital General de Irapuato quedó finalmente sin efecto a partir del 3 de noviembre, 13 días antes que el Juzgado Noveno de Distrito dictara una sentencia definitiva, según los acuerdos publicados por la autoridad federal.

Ayer mismo (3 de noviembre) las ambientalistas cumplieron con el acuerdo pactado de presentar el desistimiento del juicio de amparo para la defensa del Parque Irekua frente a la construcción de la torre médica, por lo que quedó sin efecto las acciones pendientes del caso que serían resueltas el próximo 16 de noviembre.

Mientras que las ambientalistas ya cumplieron, el Gobierno Municipal está a la espera de que el Congreso del Estado apruebe la donación de 7 mil 812.32 metros cuadrados al Municipio para poder ampliar la superficie del Parque Irekua.

La alcaldesa Lorena Alfaro García aseguró que lo trámites ya iniciaron para la donación del terreno, los cuales llevan tiempo y deben de ser autorizados por el Congreso del Estado; no obstante ya también se mandaron a hacer los proyectos para la incorporación del nuevo espacio al parque.

El proceso de donación ya comenzó por parte de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, según obra en el oficio 2525/2021 con fecha del 28 de octubre, un día de que las ambientalistas firmaran el acuerdo para desistirse.

Proyectos a cumplir

Lorena Alfaro recordó que su compromiso con el medio ambiente no se da a partir de la firma de convenio con las ambientalistas, pues desde mucho tiempo atrás ha trabajado en ello, como cuando fue diputada e impulso las reformas para el cuidado del arbolado urbano.

“A mí no me costó trabajo firmar acuerdo con las ambientalistas porque muchos de esos acuerdos que firmé ya los tenía en mi Plan de Gobierno y muchos otros me convencen plenamente. Uno de ellos es que el Parque Irekua cuente no solo con más área de amortiguamiento y esparcimiento para las familias de Irapuato, sino que ahí se pueda tener un centro de educación ambiental”, puntualizó la presidenta municipal.

Explicó que se van a hacer dos proyectos: uno referente a cómo incorporar el área donada al Parque Irekua y el otro de ‘La Gran Manzana’ que implica la integración y cuidado de todas las áreas que convergen en esa zona que son escuelas, el parque, la plaza de toros, el estadio, el Cipol, la Casa de la Cultura, el Lienzo Charro, para que exista un plan integral que anteponga los intereses de los irapuatenses para el cuidado del espacio público.

