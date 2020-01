Toros se presenta ante su afición enfrentando a los Potros

Redacción

México.- Luego de que Javier ‘Chicharito’ Hernández fue presentado con su nuevo equipo, Los Angeles Galaxy, y se autoproclamó como “una leyenda del fútbol mexicano”, el comentario que causó molestia entre los especialistas y varios de los fanáticos que lo siguen desde el inicio de su carrera en las Chivas del Guadalajara.

“Regresé como una leyenda del fútbol mexicano, por más que esto les va a molestar a muchos. Nunca me gusta hablar del hubiera”, respondió el delantero, y posteriormente encogió los brazos y esbozó una sonrisa.

Y añadió que, si pudo hacer más o no, “hice todo lo que estuvo en mis manos, hubo gente que no me dejó jugar o no me lo dejó expresar como hubiera querido, pero es parte del fútbol”.

Uno de los primeros en expresar su crítica a los dichos del ‘Chicharito’ fue el comentarista deportivo, David Faitelson, quien escribió en Twitter que al jugador le faltó humildad para hablar ante los medios de comunicación.

El periodista resaltó en ESPN que la decisión del delantero de llegar a la MLS obedece a la razón de ganar dinero y generar mejores oportunidades para su familia, pero cuestionó el uso del término “soy leyenda” y que su arribo al Galaxy se ha convertido en un show similar al de las Kardashian, refiriéndose al video que publicó para darle la noticia de su fichaje a su padre.

Javier Hernández no ignoró lo dicho por Faitelson y respondió, también en Twitter: “David con el respeto y admiración que te tengo no estoy de acuerdo en que me falte humildad, si tú mismo piensas que tengo la tercer mejor carrera en europa hasta ahora, entonces lo que dije no es mentira ni arrogancia. Se sigue confundiendo la humildad. ¡Fuerte abrazo!”.

