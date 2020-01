Toros inician con ‘el pie izquierdo’ en la Copa MX

Redacción

Ciudad de México.- El jugador argentino, Juan Dinenno, llegó a la CDMX del Deportivo Cali de Colombia para firmar por tres años con los Pumas.

“Son operaciones entre clubes, voy llegando hoy. Espero que se haga lo correspondiente para poder firmar y ser parte de este gran equipo lo antes posible”, dijo Juan Dinenno, refuerzo de los Pumas.

Junto con Dinenno, llegó una comitiva de Deportivo Cali que informó que aún falta un acuerdo entre Pumas y Racing de Argentina, propietario del 50 por ciento de los derechos del futbolista sudamericano. A pesar de eso, el club universitario ya anunció como refuerzo al atacante que anotó 26 goles en la temporada pasada.

“Es un sueño que tengo desde chico. Quiero seguir progresando en mi carrera y sé que esta es una de las ligas top del mundo, a la que cualquier jugador quiere aspirar. Tengo una responsabilidad, vengo a un nuevo equipo que es una gran institución”, comentó.

Dinenno tiene 25 años y es considerado una gran inversión por los Pumas, el técnico Michel espera que sea la competencia de Carlos González y es el único de lo siete refuerzos que contrató Pumas que llegó en compra.

“Será un gran desafío, por eso tomé la decisión de venir. El club me sedujo y la posibilidad de competir con los mejores, tengo la esperanza de pronto adaptarme al equipo”, agregó Juan Dinenno. “Todavía por un tema de respeto entre las instituciones, todo se manejó entre clubes y por eso no he hablado con Michel”.

*Con información de ESPN

