Toro persigue a bomberos que trataban de sofocar un incendió

Redacción

California.- En redes sociales un video se hizo viral ya que se ve como aparece un enorme toro de grandes cuernos cómo persigue a un grupo de bomberos que luchan por controlar los incendios forestales que afectan a la región de California.

El hecho tuvo lugar el pasado viernes y fue captado por otros miembros de la brigada que trabaja en apagar el fuego.

Aterrorizado por el fuego y la presencia de los elementos, el animal los persiguió, ocasionando que los bomberos corrieran rápidamente cargando sus herramientas hacia los camiones y ponerse a salvo.

Afortunadamente todo quedó en un susto para la anécdota pues todos lograron escapar del animal y nadie resultó herido.

#LakeFire; Ferdinand the Bull wasn’t clowning around when he chased FF’s down the road. Crews were clearing the road so the engines could get to a clearing when they were chased out. Luckily no one was injured and #Ferdinand went about his day. @VCPFA #vcfd pic.twitter.com/vxdOTFoEB7

— Ventura County Fire (@VCFD) August 15, 2020