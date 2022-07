La tormenta solar podría provocar perturbaciones en el campo magnético del planeta, así lo informó una asesora de la NASA

México.- La científica y asesora de la NASA, Tamitha Skov, informó que este martes una posible tormenta solar (tormenta geomagnética) podría provocar perturbaciones en el campo magnético del planeta.

Este fin de semana la científica explicó en su cuenta de Twitter que “los usuarios aficionados de radio y GPS esperan interrupciones de la señal” en algunas partes de la Tierra.

Consideraron que lo más alarmante podría ser un apagón en el planeta. Pero esta no sería la primera vez que esto ocurre.

El pasado 3 de julio hubo un apagón momentáneo de las ondas de radio en el Atlántico a causa de uno de estos fenómenos.

Por su parte, José Luis Quiñones, colaborador de Astroland, startup del sector aeroespacial, explicó que: “este fenómeno se produce por el reordenamiento del caótico sistema magnético solar que puede proyectar una fuerte cantidad de material solar cargado eléctricamente”.

Agregó también que, “este flujo de partículas (protones y electrones) una vez eyectados del Sol viajan a través del espacio a 300 y 3000 km/s (en este caso concreto viaja a 300 km/s) pueden impactar contra la Tierra si coincide con la trayectoria de la órbita terrestre; impacta sobre nuestro campo magnético y atraviesa nuestra atmósfera e interfiera con nuestra redes eléctricas y de Internet”.

Direct Hit! A snake-like filament launched as a big #solarstorm while in the Earth-strike zone. NASA predicts impact early July 19. Strong #aurora shows possible with this one, deep into mid-latitudes. Amateur #radio & #GPS users expect signal disruptions on Earth's nightside. pic.twitter.com/7FHgS63xiU