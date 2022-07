Una fuerte tormenta acompañada de fuertes vientos y granizo causó socavones y deslaves, y el agua con lodo se metió a las viviendas

Luis Telles/Cuca Domínguez

Valle de Santiago.- Una tormenta que duró poco más de dos horas y que trajo consigo caída de granizo, ocasionó el deslave y la creación de cuatro socavones de hasta un metro de hondo en la calle principal Emiliano Zapata en la comunidad Perico. Además también se registró el ingreso de agua con lodo en cuatro viviendas, cinco salones de la escuela primaria, el derrumbe de una barda y daños en 80 hectáreas de cultivo de temporal.

Pasadas las 21:00 horas del lunes, María Concepción Álvarez Hernández, delegada de la comunidad, alertó a las autoridades municipales, sobre la emergencia de posibles inundaciones en viviendas y daños, porque por la calle Zapata bajaba agua con lodo y arrastraba piedras de todos tamaños.

Cuando la lluvia casi desaparecía, elementos de Protección Civil y de Seguridad Pública arribaron a la comunidad. De inmediato identificaron que en la avenida 20 de Noviembre, en la plaza principal, se encontraban montones de piedras y lodo. Este material bajó de la calle Emiliano Zapata, donde además se generaron socavones y se afecto la línea del agua potable.

El presidente municipal, Alejandro Alanís Chávez instruyó a la Dirección de Obras Públicas iniciar los trabajos necesarios para reparar la vialidad, al tratarse del acceso principal al kínder, secundaria y telebachillerato. Los trabajos se detuvieron a las 02:00 horas de este martes y se reactivaron a las 08:00 horas.

Foto: Luis Telles

Don Moisés Rodríguez vecino de la calle Zapata, dijo que pudieron colocar costales con arena para evitar se inundará su casa. Sin embargo, no lograron evitar que se inundará la vivienda de sus padres.

“Ellos estaban de visita con una hermana. La lluvia no los dejo llegar, pero ahí no se pueden quedar hasta limpiar todo el lodo y agua que ingreso”, dijo.

Señaló que el agua ingresó a un nivel máximo de 10 centímetros, y desconoce si los dos refrigeradores que tienen servirán.

“No alcanzó a subir más, afortunadamente. Era un río que bajaba con piedras. Creemos que el propio lodo que arrastraba tapo la puerta por debajo”, añadió.

No había llovido así en 60 años

Por su parte, Don Nico y Don Andrés comentaron que, por lo menos en unos 60 años, no habían visto caer una lluvia tan fuerte.

“Fue una hora de granizo, de pelotas de granizo. Mi hija iba saliendo y regresó corriendo porque no aguantaba los golpes del granizo. Ella iba a trabajar, bajaba a la plaza a donde pasa el camión y bueno, pues hoy tuvo falta”.

Foto: Luis Telles

Don Andrés dijo que las tierras de temporal, que se encuentran en la zona conocida como La Esquina, un promedio de entre 80 y 100 hectáreas, se dañaron.

“El agua es la que esperábamos en el campo, no estaba lloviendo como se esperaba, pero con esta tromba el temporal se daño. Las tierras de abajo son de riego, esos cultivos van más avanzados, se salvan, pero acá el temporal se daño principalmente por el granizo y las rachas de viento que hubo”, lamentó.

Es de señalar que a las 15:00 horas, la delegada de la comunidad, María Concepción, dio a conocer que personal de Obras Públicas ya había tapado los socavones que se generaron y dejaron la vialidad, si no en las condiciones óptimas, por lo menos sí para el tránsito de los vecinos, que no podían sacar sus vehículos de sus casas.

Finalmente dijo que se trabaja en la reparación de la línea de conducción de agua potable que se daño en la parte alta de la calle Zapata.

“El alcalde nos dijo que tenemos todo el apoyo de la administración. Confiamos que seguimos trabajando y regresando a la normalidad conforme se va avanzando”, concluyó.

Foto: Luis Telles

Lluvias no bastan cultivar el temporal

Las lluvias no se han generalizado en el estado y solo ha llovido por zonas. Debido a esto, la lluvia que ha caído no es suficiente para cultivar el temporal, dijo Héctor Ortega Razo, secretario de comercialización y cosechas de la CNC estatal, quien dijo que en Guanajuato hay poco más de 600 mil hectáreas para cultivar con agua de las lluvias, pero un gran porcentaje, sobre todo para la zona norte, no se ha podido sembrar debido a que las lluvias están llegando un mes tarde. Debido a esto, anticipa una escasez de granos.

“Todas las siembras tienen un ciclo, hasta determinada fecha y cuando se pasa de esa fecha, ya no es viable sembrar. Podemos decir que la temporada de lluvias está desfasada un mes, por lo que sembrar a estas alturas ya no es recomendable porque ya no hay horas luz. En el mes de agosto solo se tendrían 30 días de vida en el cultivo, pero para septiembre cambia el equinoccio y ya no es recomendable”, explicó.

Enfatizó en que esta temporada ha sido más seca de lo normal.

“En general ha sido un año bastante seco. La media histórica indica que ya debió llover 400 y 450 milímetros de lluvias, pero estas no se han generalizado, apenas se tiene registro de dos o tres días con lluvias de arriba de 20 milímetros, pero no han sido abundantes para que dejen humedad. Se han mantenido las plantas que están en pie, que son las que tuvieron riesgos de agua de las presas o pozos agrícolas, pero con estas condiciones no se espera tener un buen temporal”, precisó.

Foto: Cuca Domínguez

“Es una situación alarmante”

El líder cenecista estatal dijo que hay algunos que se han arriesgado y han sembrado el temporal, pero no es el cien por ciento.

“Estamos en una situación bastante alarmante, bastante crítica porque no ha llovido. En la parte centro-sur del estado, esa si registró más lluvias y en esta zona habrá más hectáreas cultivadas”, señaló.

Hasta este momento no se tiene una cifra de cuántas hectáreas se han cultivado, pero la región sur es donde ha llovido un poco más. Por ello, se espera que esa zona sea la que tenga más tierra cultivada.

Ante este panorama, dijo que habrá escasez de granos. A nivel mundial las grandes potencias como China, Estados Unidos y los países ricos están llenando sus inventarios para tener asegurados su alimentación; mientras que los países de menos ingresos, como en África y Latinoamérica, donde está incluido México, al gobierno no le interesa impulsar al campo.

“Por lo menos debiéramos de producir el 60 por ciento y ni siquiera llegamos al 50 por ciento. Esa diferencia se importa desde otros países, lo que es lamentable”, concluyó.

