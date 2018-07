Toño Arredondo concluirá con la alcaldía

Antonio Arredondo, alcalde con licencia, y Víctor Hugo Rueda, presidente del CDM del Partido Acción Nacional

Cuca Domínguez

Salamanca.- A consecuencia de que no le favoreció el proceso electoral, Antonio Arredondo Muñoz, anunció que regresará a mediados de este mes a concluir la administración, “siempre he creído en la Ley y en las instituciones, por eso estoy aquí, para reconocer el resultado del proceso electoral que no favoreció el proyecto que encabecé.

Somos y seremos respetuosos de la legalidad y somos respetuosos del resultado, de las instituciones, somos respetuosos de las decisiones que han tomado los salmantinos”.

El panista estuvo acompañado por su coordinador general de campaña, Guillermo Lamadrid Álvarez y el presidente del CDM del PAN, Víctor Hugo Rueda Olmos; y en este marco destacó que, “lo que más requiere Salamanca y Guanajuato, lo que más requiere México, es una sociedad unida porque así podremos enfrentar los retos por venir; podemos pensar diferente, pero somos una misma sociedad”.

El alcalde con licencia hizo un llamado a todos para estar en paz y en buena convivencia, es momento de mirar el futuro y hacerlo con la frente en alto; deseo al próximo gobierno de Salamanca el mejor de los éxitos para que nos vaya muy bien”.

Finalmente dijo que terminará el periodo de gobierno y seguirá toda su capacidad para cerrar este gobierno, “seguiremos dando resultados seguiré trabajando para ustedes”.