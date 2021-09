Luis Telles

Valle de Santiago.- A través de kermes y tómbolas, Delia Ruiz Maciel, presidenta de la Fundación “Ángel con Causa”, se hace de recursos económicos para apoyar a niños, niñas, hombres y mujeres con cáncer. Para apoyar a un mayor número de pacientes, trabaja en coordinación con el DIF Municipal y Secretaría de Salud del CAISES.

Este 15 de septiembre, desde las 14:00 horas, por fuera de su casa ubicada en la calle Vía Ducto, casi esquina con avenida Heroico Colegio Militar, instaló el anafre para hacer las enchiladas, tacos, gorditas, así como las mesas donde se colocaron los diferentes productos para llevar a cabo la tómbola.

Hasta que la comida concluyó, dio por terminado el evento, no sin antes, realizar la entrega de tres prótesis de mama y cuatro pelucas oncológicas.

Delia platicó que ella logró superar el cáncer en el año 2000. “Recibí quimioterapias, pasé una etapa muy difícil con las quimios” y después en el año 2019, su nieto también presentó la enfermedad y lamentablemente falleció teniendo a penas 7 años de edad.

“Eso me llevó a crear la fundación. Por honor a mi nieto, Luis Ángel, que es un gran guerrero. Ahora más que nada me enfocó a ayudar a niños y niñas con cáncer porque en verdad no hay gente que los apoye”.

Dijo que desde el año 2019 ha estado realizando tómbolas y kermeses para recaudar fondos porque la morfina es muy cara y el Seguro Popular no la solventa, por lo que los familiares tienen que trabajar para que los niños, niñas tengan su analgésico.

Es por ello hace un llamado a los vallenses a poner su granito de arena consumiendo y participando en la kermes y tómbola para poder seguir apoyando a las personas con cáncer.

Finalmente, dijo que en este municipio tienen 23 pacientes; 13 menores de edad y 10 adultos, entre hombres y mujeres.

MD