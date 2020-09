Tomás Zerón está en Israel; hay una orden de aprehensión para traerlo a México: AMLO

Redacción

México.- En la conferencia matutina el presidente de la república afirmó que Tomás Zerón, quien es acusado de tortura y de irregularidades en el caso Ayotzinapa, en donde 43 estudiantes desaparecieron, se encuentra en Israel y no en un país de América.

El presidente dijo: “Hay prófugos, como el señor Tomás Zerón que estaba en Canadá. Esa era la información que se tenía, pero luego se informó que está en Israel y ya hay aviso para que el gobierno de Israel… de que se tiene una orden de aprehensión girada en contra de este señor”.

Aunque comentó que el exidrector de la antigua Agencia de Investigación Criminal de la PGR no será considerado un perseguido político, al menos para la comunidad del extranjero: “No debe considerarse como un perseguido político porque participó en hechos muy lamentables, el gobierno de Israel no podría, lo digo de manera respetuosa, dar protección a una persona con estas características, no sería justo ni humano porque hay elementos suficientes para demostrar que actuó de manera indebida”.

Se sabe que en el mes de julio Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, informó sobre el juicio para extraditar a Zerón de Canadá; aunque el exsecretario pudo trasladarse hasta Israel.

A seis años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes la noche del 26 y la madrugada del 27 en Iguala, Guerrero.

