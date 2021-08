Los colectivos y familiares de las personas desaparecidas en el estado estarán llevando al cabo eventos para obtener visibilidad en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Este “delito del derecho internacional”, ubicó a Guanajuato, en el último año, entre las entidades con más casos, sin olvidar las luces que se tienen por la aparición de más y más inhumaciones clandestinas.

A través de persistencia y manifestaciones de los buscadores, han logrado ser atendidos por el gobernador y el Congreso del Estado, como consta a la secretaria de Gobierno, Libia Dennise García, y el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre, sin soslayarse que la consigna de colectivos y familiares es que “las autoridades no toman en serio las desapariciones”. La ejecución de Javier Barajas en Salvatierra, familiar de una desaparecida e integrante de la Comisión Estatal de Búsqueda, colocó los reflectores de organismos nacionales e internacionales en Guanajuato.

Cuando en octubre de 2020, Karla Quintana, comisionada nacional de búsqueda de personas, comunicó el descubrimiento de 59 cuerpos en fosas clandestinas en Salvatierra, por parte de familiares, colectivos, la Comisión Estatal de Búsqueda y la Sedena, emergieron las grandes verdades y una urgente necesidad de que el gobierno estatal y en especial la Fiscalía General del Estado, cambiaran su estrategia en la atención en los desaparecidos. Hoy es el “Día” de esa oportunidad.

2.- En la ilógica

Todos tienen derecho al pataleo, prédica seguida por Joanna Romina Hernández Rangel, quien se presentó como candidata del PRI a la diputación local por el distrito IX, con cabecera en San Miguel de Allende, en los comicios pasados. Desde el 26 de julio presentó una impugnación contra el acuerdo CGIEEG/303/2021 que declara la validez de la elección de diputaciones locales de representación proporcional; considera que debió ser ella la cuarta pluri tricolor y no Adolfo Alfaro, por condición de género.

Ahijada política de Mauricio Trejo Pureco, Joanna Romina Hernández necesitaría toda una cadena de sucesos, casi sobrenaturales, para lograr su cometido. Funda su petición de justicia electoral en el hecho de que a Movimiento Ciudadano se le afectó asignándole una pluri a una mujer y que el sacrificado debió ser el PRI. Sin embargo, la ley es clara, el ajuste se da primero en la fuerza que menos voto tuvo y ese fue MC, donde se mantiene una disputa con la asignación de una plurinominal más, que por ahora está en manos de Morena, con Ernesto Prieto. No sólo eso, la segunda fuerza que tuvo menos votos fue el PVEM; y algo más: hay paridad plena en la 65 Legislatura.

Nos cuentan que Adolfo Alfaro se encuentra muy tranquilo respecto al tema y ha estado capacitándose como futuro diputado local junto con sus compañeros Alejandro Arias y Ruth Tiscareño, con ausencia de Yulma Rocha. Ya hasta la foto como diputado se tomó.

3.- Aprietos por coordinación

En la imaginaria o espera de turno para protestar en el cargo, las y los ocho diputados que integrarán el grupo parlamentario del Morena en el Congreso del Estado aún no han asignado coordinador, pues su composición sui géneris no se los permite, cuando faltan alrededor de 20 días para la definición; pero no ha faltado quién ha tomando decisiones sin el parecer grupal. El 24 pasado, en su día para la fotografía no se presentaron los electos y para el curso de inducción también falló Ernesto Prieto Gallardo, el faltista de la LXIV Legislatura.

El meollo de esta cuestión es la libertad otorgada por el presidente del CEN, Mario Delgado. Les consintió votar o negociar la coordinación; a partir de ahí, las fracciones se revelaron: Prieto Gallardo con planta de energía en INDEP donde es titular Ernesto Prieto Ortega padre, quiere poner de pastor a Cuauhtémoc Becerra. La porción apoyada por el superdelegado, Mauricio Hernández, con Hades Aguilar Castillo, Edith Moreno Valencia y Ernesto Millán Soberanes, su número le permite creer que tiene la coordinación; visible la sonorense Aguilar.

El resto porfía mientras se integra la bancada. Ahí está David Martínez, apoyado sólo por la senadora M. Lucía Micher Camarena, tiene impugnada su candidatura por Prieto Gallardo, se presume que es la “moneda de cambio” para la dupla del dirigente estatal de Morena. En la facción, de las partidarias de Ricardo Sheffield van, Irma Leticia González Sánchez y Alma Alcaraz Hernández, que pueden inclinar la balanza por la tercia. Un detalle, la capacitación a morenos la dará el senador César Cravioto Romero, “cercano” a Hades Aguilar.

De la Valija. De pronóstico reservado

A ciencia cierta no existen los referentes básicos para inferir cuál será el resultado del retorno a clases presenciales responsable e híbrido, con el cual hoy inicia el ciclo escolar 2021-2022 y sobre todo porque el proyecto tiene una característica esencial: debe ser voluntario. La vuelta a la escuela tiene el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Diego Sinhue Rodríguez, que creen resultará valiosa para reactivar la sociedad y la economía, por la vía escolar, sin problemas graves de salud.

Debido a una serie de posicionamientos contra el regreso y colocación de los menores de edad y jóvenes en la vanguardia del más ambicioso proyecto nacional, se concibe como una gran aventura con pronóstico reservado. Será la titular de la SEP, Delfina Gómez, y en el estado el titular de la SEG, Jorge Enrique Hernández, quienes se encarguen de hacer la hombrada con desarrollo libre de trabas. Los padres de familia, harán cartas de compromiso de corresponsabilidad, si el hijo va la escuela; y carta de justificación de motivos si no lo envían.

Contra retrato

Enrique Díaz Díaz

Reclamó a nombre de familiares, amigos y activistas, la sensibiidad que los buscadores de personas desaparecidas exigen a las autoridades y personal de la Fiscalía General del Estado que con frecuencia les desdeñan cuando piden su apoyo para hallar restos humanos. Su condición le permite hacer llegar el mensaje a donde puedan tomarse mejores decisiones en el poder público.

Enrique Díaz Díaz, obispo de la diócesis de Irapuato, ha sido solidario en más de una ocasión con las familias de las víctimas de desaparición forzada. Su cobijo, sin duda alienta su esfuerzo y los visibiliza, ahí donde la autoridad de procuración de justicia ha caído en el desdén.

Su púlpito puede ser un valioso sitio que magnifique las voces de quienes buscan a sus desaparecidos, sobre todo a partir de que se ha incrementado el riesgo a sus vidas. Entre homicidios y hasta autoexilios ante amenazas de muerte, Enrique Díaz puede ser una voz que pese entre una clase política que debe priorizar las necesidades sociales sobre una burocracia anquilosada en la procuración de justicia.