El exdirector de Desarrollo Rural afirmó que Salomón Carmona no cumple con sus promesas de campaña y que olvida a quienes lo ayudaron a llegar donde esta

Cuca Dominguez

Yuriria.- Tomás García Moreno, director de Desarrollo Rural declaró que sin ser notificado, llegó a ocupar su lugar otra persona por órdenes del Presidente Municipal, Salomón Carmona Ayala, “tiene poca memoria el alcalde, no se acuerda quien lo apoyo para que llegara a dónde está, se está rodeado de gente extraña y por no cumplir con sus promesas de campaña, vamos a trabajar hasta sacarlo de presidencia”

Señaló que, hay muchas personas inconformes con la forma en que está gobernando Salomón Carmona, “hoy pueden decir que somos pocos, pero este movimiento irá creciendo y si la Secretaría de Gobierno del Estado, el Comité Directivo Estatal del PAN no intervienen y sacan de la Presidencia al alcalde y, a todos los funcionarios que no son yurirenses, pueden pasar cosas malas”.

Tomás García dijo que, quienes trabajaron en el proyecto de un nuevo gobierno municipal, sean dado cuenta que se equivocaron con Salomón Carmona, porque hoy les ha dado la espalda y una patada, “ya no hay diálogo con el presidente, me duele que la gente que trabajo duro, gente del campo que creyó en nuestro proyecto hoy se sienta engañada, por ello pido una disculpa, pero les digo que nos vamos a manifestar, tomaremos la presidencia hasta que saquemos al presidente municipal”.

García Moreno dijo que, pasaron siete meses y el alcalde nunca reflexionó, “teníamos pláticas, pensábamos que se componía la cosa, pero vemos que no se va a componer, hoy no hay atención a la gente del campo, no podemos aplaudir eso, llamó a los integrantes del Ayuntamiento a ponerse la pilas y defender al pueblo, porque no se puede estar engañando a todo el pueblo, a mí sí me corren me voy, pero voy a luchar por mi gente del campo.

No podemos jugar con la gente del campo tanto tiempo, en verdad no se puede jugar, si esta persona (Presidente) cree que llegó que porque era actor, que porque tiene carisma, que equivocado está, se tiene que retirar, se tiene que ir, pero si no lo hace, lo vamos a sacar nosotros, no será la primera ocasión que suceda, porque nosotros nos debemos al pueblo y no podemos seguir engañándolos”.

Finalmente reiteró su llamado a retirarse, porque su boca no tiene pelos y dará a conocer cómo fue que llegó a la presidencia municipal, “yo tengo que darle la cara a la gente del campo, nos equivocamos con este señor (alcalde), por ello les pido perdón y este movimiento no se va a detener hasta que se vaya el alcalde, esa es la prioridad”.

