Hay varias aristas a revisar en la determinación de la administración saliente del gobierno leonés de realizar, cueste lo que cueste, el Festival Internacional del Globo y 70 eventos más, a pesar de que aumenta la incertidumbre entre el sector salud y otras autoridades sobre la evolución de la pandemia en su tercera ola, inclusive se atisba una cuarta en el camino, por lo que sería contraproducente tenerse actividades masivas sin mayores controles.

Sin duda, se necesita apuntalar la economía, pero hay criterios a partir de la ética y la racionalidad que deben ponerse por encima a la hora de planear las actividades. El comercio y la industria en la urbe, puede sostenerse, pero para qué tentar al maligno acumulando personas que “enfiestadas” pierden cualquier sentido de responsabilidad sanitaria y llevan luego el coronavirus a sus trabajos o escuelas. Algo hay que sacrificar por el bien mayor, pero no la vida o salud de las personas.

Más allá de eso, el anuncio de la directora general de Hospitalidad y Turismo de León, Gloria Magali Cano de la Fuente, sobre el aval a los eventos y sus apoyos municipales, también supone otra circunstancia: la administración saliente de Héctor López Santillana, como pasa en otros lados, está amarrando obras, contratos y hasta dudosos compromisos con terceros, sin consideración a la administración entrante, a la que se le dejan los problemas incubados y arcas menguadas. Trascienden su mandato, “haiga sido como haiga sido”.

2.- Más infantes contagiados

Expertos en salud y el coronavirus que ha “impuesto” la pandemia, exhortaron a los gobiernos a frenar los efectos de la tercera ola y alistarse para la cuarta, tomando en serio la vacunación, incluidos los niños, e impulsar el uso de cubrebocas. Las medidas serían propicias para Guanajuato si se toma en cuenta el total de la enfermedad en la última jornada: cuatro bebés –menores de 2 años- hospitalizados; 13 personas contagiadas del inicio de clases presenciales; y 827 casos positivos con total de 15 decesos.

Hay que decirlo, en el escenario estatal del mapa de contagios por COVID-19 la tendencia “no está a la baja”, va al alza, con marca durante la última semana de 5 mil 700 casos activos con amenaza de màs ingresos hospitalarios y números de la fatalidad. Sin embargo, el tema más complejo de la irrupción de la enfermedad al cierre de la semana, es la cantidad de menores de edad que se han sumado a la numeraria de contagiados, población que no se consideraba en riesgo pero que se está enfermando. La referencia es sumamente delicada.

La Secretaría de Salud, donde es titular, Daniel Díaz Martínez, no debe ser “simple pregonero de la desgracia”. También deberá presentar las medidas nuevas para apuntalar la estrategia preventiva; los 13 casos que surgieron en las escuelas de acuerdo al director de salud pública local, Pablo Sánchez, “no se trata de brotes concretos”, sino de la movilidad social; o sea, una manera de inscribir que no pertenecen a la cuestión escolar, pero lo es, salieron de casa para ir a la escuela.

3.- Temor a la presidencia

Como adelanto de fuerza y campaña para reelegirse en la presidencia del CEN del PAN, Marko Cortés, lanzó campaña propagandística donde se vanagloria de que frenó a Morena y la destrucción de México. Luego avisó de su licencia para regresar al cargo; ayer concretó la artimaña dejando al frente a su adepto Héctor Larios. En Guanajuato el asunto les resbaló, pues los pagos por los acuerdos se cubrieron en elecciones. El cambio de dirigente estatal es de “unidad”.

Ante esta condición, desde el gobierno de Diego Singue Rodríguez, jefe político albiazul no se mueve el agua ni tampoco permite que se la muevan los correligionarios. Los cambios en la presidencia y secretaría general del CDE del PAN, se cocinaron antes de la gira por Europa: la nomenklatura consensó que Eduardo López Mares sería presidente y emergente del diputado electo Aldo Márquez, que optó ser uno de 36 en el Congreso Local. En la secretaría general va firme Pilar Ortega.

Lo relacionado con la lucha por la dirigencia nacional de parte de los panistas en Guanajuato fue “llamarada de petate”, pues el deseo de Miguel Márquez por buscarla se ahogó en dos patadas: primero sólo y luego aliado al gobernador de Querétaro, Pancho Domínguez, quien aventó la toalla. Los panistas de Guanajuato al parecer le temen al cargo porque “negocian la entrega”.

Valija. Traka-traka

La lucha por la alcaldía de San Miguel de Allende entre el priista y alcalde electo, Mauricio Trejo Pureco, y el panista y alcalde con licencia, Luis Alberto Villarreal, entra su etapa final, a poco más de un mes de que tome posesión el nuevo ayuntamiento. El informe del INE, tras revisar nuevamente a los gastos de campaña del candidato del PRI, en cumplimiento al mandato de la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la causa SM-RAP-151/2021 promovida por el PAN, señala que no se rebasó el tope de campaña por parte del tricolor.

Sin embargo, a diferencia de lo que deslizó el CDE priista, dando definitividad a un informe del INE, el propio Trejo Pureco no come ansias, al citar “estamos dispuestos a defender hasta la última instancia lo que ganamos en las urnas”. Dependerá del equipo legal del panista determinar si interpone algún nuevo recursos y, finalmente, podría llegar a la Sala Superior del TEPJF, mantener el traka-traka. Por cierto, ayer el Tribunal Electoral guanajuatense dio palo al morenista Ernesto Prieto en su pleito con su partido, porque no le dieron una de las tres primeras plurinominales. No sustentó su reclamo.

Contra retrato

Alejandra Reynoso Sánchez

En menudo lío se metió y metió a su partido la senadora al reunirse con algunos de sus compañeros y el líder del partido ultraderechista VOX, de cepa franquista, firmando la llamada Carta de Madrid, en defensa de algunos principios ya conocidos del conservadurismo, pero que alcanzó escándalo cuando, en España, Vox aseguró que el compromiso es “frenar el avance del narcocomunismo en las naciones de la Iberosfera”.

Alejandra Reynoso Sánchez, senadora de Guanajuato por el PAN, tiene el derecho inalienable de profesar la ideología política que mejor le parezca, como sus compañeros albiazules que atendieron a los españoles que nos creen dentro de su esfera de influencia o que consideran un mito los excesos graves de la dictadura de Francisco Franco, pero flaco favor le hizo su partido al desconocer el acto borrándolo en sus redes sociales. ¿Se fueron por la libre?

La “Wera” deberá asumir los costos del apareamiento de imagen hecho, en sus ambiciones por la gubernatura en 2024. Deberá explicar eso del narcocomunismo al que combatirá y si puede, que sus amigos ibéricos orienten dónde está Federico García Lorca, uno de tantos.