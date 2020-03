Toman sus precauciones con ‘El Brinco’ del rally

Staff Correo

León.- Como medida de precaución para evitar contagios de Coronavirus en el estado, la Liga Mx ha decidido que los juegos a partir de la Jornada 10 sean a puerta cerrada.

A través de un comunicado lanzado en redes sociales, se informó que a partir de este sábado y hasta nuevo avisó los partidos que se disputarán no se permitirá la entrada a aficionados.

Esta dinámica comenzará hoy ante los enfrentamientos entre Atlético de San Luis vs. Puebla, Tigres vs. Juárez, León vs. Pumas y Chivas vs Monterrey.

#Comunicado: Los partidos de la LIGA BBVA MX, LIGA BBVA MX Femenil y ASCENSO BBVA MX, se jugarán a puerta cerrada:https://t.co/tEysJcZ32Y pic.twitter.com/r64MmaB6Sb — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 14, 2020



LC