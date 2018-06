Toman productores las instalaciones de la SAGARGA

Miembros de la Antorcha Campesina establecieron un plantón afuera de las dependencias de la secretaría exigiendo los recursos que les deben; un valor de 3 mil millones de pesos para la compra de fertilizante

Luz Zárate

Celaya.- Alrededor de 200 productores de Antorcha Campesina tomaron las instalaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), y mantendrán un plantón afuera de la dependencia federal hasta que se les deposite a 300 productores lo correspondiente a un apoyo -en conjunto- de 3 millones de pesos que serían para la compra de fertilizante.

Los productores dijeron que están hartos de que siempre los más sacrificados son los “pobres”, por ello se mantendrán afuera de las instalaciones de SAGARPA ubicadas en Avenida Irrigación hasta que “se desatoren” los recursos.

Los tres millones de pesos debieron de haberse entregado desde el mes de marzo o máximo en abril, aseguró Soledad Pérez Pérez, integrante de Antorcha Campesina.

“Estamos exigiendo 3 millones de pesos para todos, eso significa que a cada productor le toca uno, dos o tres bultos de fertilizante. El dinero no se les deposita directamente a los productores sino al proveedor. Aquí vamos a estar y no nos vamos a ir si no nos entregan el 100% del recurso. Ya estuvo bueno que estén jugando con los pobres y que cuando se les ofrece nos andan buscando en nuestras casas, pero cuando se trata de escucharnos se esconden como las ratas, se esconden para comerse el dinero que son de los pobres”, dijo la representante del Movimiento Antorcha Campesina.

Uno de los motivos por los que no se les ha depositado el apoyo es porque se atravesaron las elecciones, lo cual reprobaron pues –aseguraron- no es su culpa.

Por ello, este lunes cerraron la Delegación Estatal de SAGARPA como una medida de presión, sin permitir la entrada y salida de nadie. Además, cerraron la circulación por la lateral de Avenida Irrigación de oriente a poniente.

“Los productores requieren el apoyo de fertilizante, el cual necesitan para aplicarlo en sus cultivos, pero ante la falta de atención por parte de la SAGARPA nos tuvimos que movilizar”, señaló Pérez.

Los manifestantes provenientes de distintos municipios del Estado comenzaron a llegar desde las 10 de la mañana, pero fue hasta las 12:00 horas que cerraron la Delegación como medida de presión.

“Si es necesario quedarnos varios días, nos quedamos. Desde el año pasado hubo un compromiso de que se nos iba a asignar 3 millones de pesos para apoyo para fertilizante, sobre todo para productores de temporal. Hemos estado haciendo llegar los expedientes, pero nos ponen muchas trabas. A veces nos dicen que un nombre no es legible, que el CURP está mal, cosas muy elementales que hemos estado solventando y que ellos dicen que falta y hay que cumplir”, señaló.

Hasta este lunes ya se tenían revisados el 85 % de los expedientes de los beneficiarios, de los cuales ya se podría haber depositado el recurso de éstos, lo cual no se ha hecho, por lo que los productores inconformes aseguran que no levantarán el plantón ni permitirán el paso vehicular hasta que no se les deposite.

“Se están revisando el 85 % de los expedientes que ya están para pago, pero como ya tiene prácticamente el año que estamos para trámite, a fin de cuentas no se resuelve, por esa razón venimos hoy con la firme intención de que no nos vamos a ir hasta que nos lo resuelvan. Además ese recurso es mínimo, no alcanza para las verdaderas necesidades de los productores, del campo, sobre todo para los de auto consumo”, informó Soledad Pérez.

*EZM