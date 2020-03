Toman Diócesis previsiones por el riesgo de coronavirus

Nayeli García /Jazmín Castro

León/ Irapuato.- Las celebraciones eucarísticas ni eventos religiosos masivos se van a suspender por el momento por la llegada del coronavirus a México, señaló el obispo de Irapuato Enrique Díaz Díaz, luego de que la directora de Salud de este municipio, Rosa María Carmona Nieto, recomendó a la ciudadanía no ir a misa para evitar el riesgo de contagio.

El religioso señaló que el coronavirus no puede distraer de los demás problemas y enfermedades que están matando a la gente como es el cáncer y la violencia.

“Estamos en una etapa de precaución, pero no de emergencia, no vamos a suprimir reuniones, ni vamos a suprimir misas, pero sí se nos pide tener prudencia en los saludos, porque a veces venimos de la calle y damos el saludo de paz a veces muy efusivos de mano y de besos y que ahora sea una leve inclinación”, señaló.

Comentó la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) emitió recomendaciones para actuar no como una emergencia, pero sin imprudencias, siguiendo las acciones básicas de lavarse bien las manos, usar geles para conservar las manos limpias, no estar en contacto con mucha gente, al toser cubrirse la boca, limpiar y desinfectar las superficies y si alguien está enfermo quedarse en casa para no contagiar a los demás.

Además del saludo de mano, también se evitará dar la sagrada comunión directamente en la boca, y se colocará en la mano, pues señaló el obispo que al dar la ostia en boca puede provocar algún contagio.

Toman previsiones

La arquidiócesis de León, al igual que la Diócesis en Celaya, pidió a los fieles a través de un comunicado que evite acudir a la iglesia en caso de enfermedades virales, además de evitar el contacto a través de las manos, como medida preventiva por el COVID19.

Aunque en Guanajuato, no se cuentan con casos de COVID19, en el documento firmado por el arzobispo, Alfonso Cortés, se informó que con el objetivo de evitar la propagación del virus los fieles deben abstenerse de participar en la celebración de la misa ante el más leve indicio de la enfermedad.

También, el arzobispo dio a conocer que en el momento de orar, no se deben tomar de las manos, además de evitar dar el salud de paz, además a la hora de recibir la comunión en la mano.

Cabe señalar que desde que se informó que México ya contaba con un caso de COVID19, en las farmacias de la ciudad de León, los cubre boca se agotaron y este fin de semana aún continuaban sin el productor los negocios.

Aunque la iglesia pidió no entrar en pánico, se enfatizó en que se deben tomar medidas preventivas para evitar contagios.

LC

También te puede interesar: