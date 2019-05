Toma la PDHEG  quejas de acoso

No hay una denuncia formal, dice director General del Nivel Medio Superior de la UG

Nancy Venegas

Irapuato.- Mientras la Procuraduría de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato (PDHEG), abrió un expediente por los presuntos casos de acoso de algunos docentes de la Escuela del Nivel Medio Superior de Irapuato (ENMSI) contra alumnas, en el perfil de Facebook ‘Irapuato Feminista’, dieron cuenta de tres denuncias más.

Por la denuncia pública, con el número de expediente de queja 123/19-B la PDHEG, inició una investigación por los presuntos casos de acoso reportados por alumnas de la ENMSI. El departamento de comunicación social de la dependencia, confirmó que además solicitó a la dirección del plantel que pertenece a la Universidad de Guanajuato, un informe general sobre los hechos denunciados.

En el perfil de Facebook ‘Irapuato feminista’, los casos por presunto acoso se incrementaron, con las denuncias anónimas de dos exalumnas y una estudiante.

“Durante un año el maestro Ugalde nos dio educación física; a las niñas siempre nos pone ejercicios diferentes y cambiaba de posición para poder vernos; durante ese año me sentí incómoda con él pero traté no prestarle atención… Cuando tomé natación me di cuenta que miraba muchos mis (…) desde entonces utilicé un short más largo”.

Una mujer ahora ya madre de familia, reportó al mismo docente que durante años no sólo dio clases en la preparatoria sino en la secundaria oficial. En su denuncia narró qué fue víctima de miradas lascivas del maestro Ugalde cuando junto a sus compañeras la ponía a realizar una serie de ejercicios para ver sus partes íntimas y que incluso en alguna ocasión se atrevió a solicitar una fotografía a una de sus compañeras.

Una alumna de la ENMSI denunció al maestro Samuel Fonseca. “El maestro Samuel Fonseca desde el primer día que me dio clases, siempre me miraba de una manera tan descarada; el día de mi cumpleaños me ofrecía chocolates y siempre para que lo saludara de beso, me invitaba cosas de la cafetería, me invitaba a cenar. Una vez afuera de la escuela me lo encontré en la parada de un camión y me abrazó sin mi consentimiento, me preguntó de mi domicilio y otras cosas personales, me dijo que si me llevaba a comer y de ahí a mi casa; a todas sus invitaciones yo siempre me negué, después se fue pero se despidió de mí y me robó un beso”.

En tanto la comunidad estudiantil del plantel, dice que no se han dado cuenta de este asunto luego de que el lunes pasado se colocaron tendederos con cartas escritas por las presuntas víctimas de acoso de parte de algunos profesores. Aunque no dudaron que sigan presentándose este tipo de anomalías.

Lo atienden

José Rizo Carmona, director General del Nivel Medio Superior de la Universidad de Guanajuato, aseguró que desde el martes 28, cuando se dieron cuenta de la denuncia de alumnos de la Escuela Preparatoria de Irapuato de haber sido víctimas de supuestos acosos sexual por parte de algunos maestros, de inmediato atendieron el tema aunque, subrayó, no hay una denuncia hecha de manera formal y por escrito de parte de los quejosos.

Aseveró que la directora de dicho plantel educativo lo primero que hizo al enterarse del caso fue dar parte a UGénero y a la Defensoría de los Derechos Humanos de la UG para que le den el debido seguimiento.

Finamente subrayó que en tanto no haya una denuncia de manera formal y por escrito no pueden separar del cargo de ninguno de los profesores señalados.

María Espino/Guanajuato

