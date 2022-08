Tom Holland señaló que su retiro de las redes sociales se debe a que los comentarios ya comenzaban a repercutir en su trabajo

Estados Unidos.- El intérprete de Spider-Man, Tom Holland sorprendió a sus fans al despedirse de las redes sociales para poner más atención a su salud mental.

Así lo dio a conocer el domingo a través de un video publicado en su cuenta de Twitter, donde confesó que está sufriendo mucha presión, y por lo mismo, decidió cerrar por un tiempo sus cuentas personales.

“Encuentro Twitter e Instagram sobreestimulante y abrumador. Entro en espiral cuando leo cosas sobre mí en línea”, señaló.

Y es que, según el actor, se empezó a sentir intimidado por el gran número de personas que miran sus redes sociales a todas horas.

Lo anterior ha comenzado a repercutir cuando lee comentarios sobre su trabajo y su imagen, pues hasta el video en el que se despide de las redes le costó grabar.

“Hola, chicos. Llevo una hora intentando hacer este video. Me cuesta decir lo que quiero después de haber actuado durante más de 10 años”, expresó.“He dado un paso atrás y he borrado las aplicaciones de mi móvil”, agregó el actor.

