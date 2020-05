Tom Cruise filmará una película en el espacio

Agencias

Ciudad de México.- La NASA confirmó que planea rodar una película en el espacio exterior con el actor Tom Cruise y la colaboración de Elon Musk, fundador de Space X, después de que varios medios de comunicación adelantaran la noticia a lo largo de esta semana.

“La NASA está emocionada de trabajar con Tom Cruise en una película a bordo de la Estación Espacial Internacional. Necesitamos cultura mediática popular que inspire a una nueva generación de ingenieros y científicos que hagan realidad los ambiciosos planes de la NASA”, escribió en Twitter el administrador de la agencia aeroespacial estadounidense, Jim Bridenstine.

En fase inicial

Deadline, el diario especializado en información de Hollywood, fue el primero en filtrar el proyecto, que sería la primera película de ficción rodada en el espacio.

Según esta noticia, la colaboración entre Cruise y Musk, también fundador de la empresa Tesla, aún no cuenta con el respaldo de un estudio cinematográfico y se encontraría en una fase muy inicial, con apoyo de la NASA.

Además, la publicación aclaró que no se trata de una entrega nueva de la franquicia Mission: Impossible.

“Nunca ha habido un protagonista que se ponga en riesgo tan a menudo como Cruise para lograr las secuencias de acción más realistas posibles. Si tiene éxito filmando un proyecto en la nave espacial de Musk, figurará él solo en el libro de los récords de Hollywood. Manténganse al tanto”, indicó la noticia de Deadline que replicaron numerosos medios de comunicación estadounidenses.

Proyectos detenidos

No hay más detalles de esta información y por el momento Musk, que suele ser muy activo en Twitter, no ha comentado más avances en sus redes sociales.

Tom Cruise estaría ultimando los detalles de esta cinta durante su paro en el rodaje de Mission: Impossible 7, que fue una de las primeras producciones que tuvieron que interrumpirse por completo cuando en febrero se alertó de la expansión del coronavirus en Italia, cuando el equipo se encontraba iniciando la grabación en Venecia.

La pandemia ha obligado a aplazar las entregas siete y ocho de la franquicia de películas de acción protagonizadas desde su inicio por Cruise, mismas que no se estrenarán hasta finales del 2021, en el caso de la séptima, y a finales del 2022, la octava cinta.

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 5, 2020