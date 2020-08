Redacción

México.- El portero canterano del club Cruz Azul, Jair Peláez, denunció que fue víctima de extorsión por parte de la policía del Estado de México. Mediante redes sociales relató su historia cuando se dirigía a la Ciudad de México.

Según expresa en un hilo de Twitter, en un trayecto de Hidalgo a la Ciudad de México, para ir a vacunar a su hijo menor, fue detenido por policías del municipio Cuatitlán Izcali, ya que su automóvil no circulaba.

Luego de ser informado de la infracción pidió que le indicaran donde pagar la multa correspondiente por lo que fue trasladado a pagarla a una supuesta comisaría, cuando todo se tomó un rumbo inesperado.

“Llegando al lugar se tornó muy sospechoso, me pidieron que bajara de mi vehículo, lo hice y pregunté qué en donde pagaba la multa y si se tenía que dejar el vehículo en el corralón en donde era; ahí comenzaron a amedrentarme y amenazarme con hacerle algo a mi esposa y a mis hijos”, tuiteó el arquero.

“Me dijeron que me llevarían al cajero más cercano para ´arreglarnos´, me llevaron a un total de 2 cajeros, paso aproximadamente media hora, fuimos caminando, eran 4 policías que me llevaban”, añadió.

“Para esto yo no estaba con mi familia ni sabía cómo estaban, en total me pidieron 10 mil pesos para poder regresar con ellos y garantizar que ellos estuvieran bien”.

En su cuenta de Twitter, Peláez subió fotografías y denunció la extorsión, a la espera de “castigar a los responsables”.

Amigos, les quiero contar que el día de hoy mi familia y yo fuimos extorsionados por policías municipales del municipio de @CIzcalli2019, Estado de México. Abro hilo para contarles… (Me apoyan con un RT) — Jair Peláez (@jairpelaez) August 16, 2020

También te puede interesar Toluca pasa sobre los Tigres

RC