Cuando parecía que Diablos y Esmeraldas firmarían el empate, Daniel Álvarez marcó un golazo que significó la derrota del León

Staff Correo

León.- El Club León estaba listo para firmar el empate. Tanto los verdes como el Toluca habían intentado y fallado ocasiones claras, y parecía que ambos se irían contentos con la igualada. Pero Daniel Álvarez no se enteró de esto, y al minuto 90′ marcó el tanto que significó la derrota esmeralda.

Pero en la primera mitad nadie hubiera imaginado este resultado. En el primer tiempo, y cuando estuvieron once contra once, León mostró un claro dominio sobre el equipo de Nacho Ambriz. Los esmeraldas apretaron a los Diablos en su propia área, y gozaron de un par de jugadas peligrosas que no supieron transformar en gol.

Lee también: Dani Alves ya está registrado y podría debutar con Pumas este miércoles

En primera instancia, al minuto 7 Víctor Dávila probó de larga distancia a Tiago Volpi, quien como pudo rechazó el potente disparo. Después, al 21′ Ángel Mena tiró desviado, y al 33′ haría lo mismo Luis Montes. De cualquier modo, la más clara se la perdería Lucas Di Yorio al 44′, tras fallar en un remate de cabeza a las puertas del área chica, tras un gran centro de Byron Castillo.

¡NO PUEDE SER! 😱🫣



Di Yorio no conectó bien el esférico y se perdió una gran oportunidad de gol. #LaFieraxFOX pic.twitter.com/7DmDb9RgO4 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 27, 2022

Por el contrario, en toda la primera mitad la única jugada de peligro de los Diablos sería un cabezazo desviado de Fernando Navarro.

Sin embargo, este buen rendimiento esmeralda se vería eclipsado en la segunda mitad. De entrada, al 48′ Rodolfo Cota ya tuvo que intervenir para salvar un doble remate de Carlos González y de Leo Fernández, pero al 51′ la situación se le tornaría más complicada al León ante la expulsión por doble amarilla a Fidel Ambriz.

Ya con la ventaja numérica, Toluca tomó la iniciativa del juego e intentó de varias maneras vulnerar la meta de los verdes. Sin embargo, Entre las salvadas de Cota y los remates desviados de los delanteros escarlatas, parecía que la Fiera rescataría el empate. Incluso al 86′, Di Yorio tuvo la más clara de todo el partido, pues un centro raso de Osvaldo Rodríguez lo dejó libre para rematar frente al arco de Tiago Volpi, pero su disparo se fue por encima del arco.

Todo indicaba que el León sellaría su cuarto empate consecutivo. Pero al 87′ ingresó de cambio Daniel ‘Fideo’ Álvarez, quien apenas dos minutos después recibió un balón largo de Leo Fernández, y en un solo movimiento bajó la pelota y se quitó la marca de Stiven Barreiro para rematar a gol y marcar el tanto de la victoria escarlata.

Con este resultado, los pupilos de Renato Paiva se quedan con seis puntos en la octava posición general, en espera de que se dispute el resto de la jornada mañana. Por su parte, el Toluca de Nacho Ambriz suma 12 puntos de 15 posibles y alcanzó el subliderato general.

Te puede interesar: FMF confirma destitución de Maribel Domínguez pero niega abuso en la selección femenil

Ahora León deberá enfocarse en su próximo duelo ante el América, que se disputará este domingo 31 de julio en el Nou Camp a las 9:05 de la noche, y donde deberá cosechar una victoria que le haga salir de esta mala racha de cuatro partidos consecutivos sin ganar.

Quizás te interese:

JRP