“Todos podemos hacer magia”

Cruz Antonio Contreras, animador de la película ‘Spider-Man’ que obtuvo un Oscar estuvo en Irapuato como parte del arranque de la gira ‘Juventud es grandeza de México’

Nayeli García

Irapuato.- Iguala, Guerrero, se ha convertido recientemente en una cuna de grandes talentos e historias de trabajo y sueños alcanzados, tales como la de Cruz Antonio Contreras Mastache, uno de los 24 mexicanos que participaron en la animación de ‘Spider man, un nuevo universo’, ganadora del Oscar por mejor película de animación.

Todo empezó en Iguala, y como le dijo su mamá: “que hayas nacido aquí, no quiere decir que tu destino esté aquí”.

Cruz recordó frente a más de mil estudiantes universitarios de Irapuato, que cuando salió del cine a los diez años, él dijo: ‘Yo quiero saber a hacer magia’ y a partir de ahí trabajó para hacerlo, hasta que recientemente su trabajo e historia se volvió viral.

“La gente no esperaba escuchar algo positivo de Guerrero, está tan acostumbrada a escuchar algo negativo de Guerrero, algo negativo de México, una noticia negativa más hubiera sido: ‘ah ok’, pero una noticia positiva sobre Iguala, sobre Guerrero, les causaba mucha impresión; ellos no esperaban que alguien de Iguala hiciera las cosas que yo, que alguien de Guerrero haga las cosas que yo he hecho”, compartió frente a un escenario que escuchaba sus historias.

Cruz Contreras estuvo en Irapuato como parte del arranque de la gira ‘Juventud es grandeza de México’, que promueve el Instituto de la Juventud Guanajuatense (Guanajoven).

“Ese es el mensaje positivo que quiero dejarles: que si yo puedo, que si yo estuve y estoy en donde estoy, a pesar de todo el trabajo, todo mundo puede”

La gira estará presente en ciudades como León, Cortazar, Silao y Uriangato, municipios a los que Cruz Contreras llegará con su ponencia ‘Yo soy Cruz’, en donde esperan concentrar más de 5 mil alumnos.

“El objetivo es compartir con los jóvenes aquellas historias de éxito de personas entre edades similares y motivarlos a realizar proyectos de vida propios”, señaló el director de Guanajoven, Jorge Alberto Romero.

Un ejemplo de ello es Cruz Contreras, quien dice siempre tener miedo a no saber a hacer algo, pero que cuando lo logra, crece profesionalmente

“En una empresa en donde pocos son latinos, pero nunca me sentí discriminado, pues en Sony Pictures hay diversidad cultural y saben que si eres mexicano, no te rajas”, agregó.

Su trayectoria

Cruz Contreras es un joven mexicano nacido en Iguala, Guerrero, que a los 21 salió de su ciudad natal y ahora vive en Vancouver, Canadá, donde trabaja para la compañía Sony Pictures Animation.

Estudió su primaria y secundaria en Iguala, después cursó la especialidad Estudio, Animación y Arte Digital en el Tec de Monterrey, campus Cuernavaca, y posteriormente se preparó en Argentina en la especialidad de Simulaciones Dinámicas.

La película animada ‘Spider-Man: un nuevo universo’ ha sido nominada en 20 festivales, de los cuales ha ganado 7: el Globo de Oro, Critic’s Choice Awards 2019, Oscar, BAFTA Award, Annie Award y Visual Effects Society Awards, entre otros