Todo un éxito, The Greatest Circus Show y Roncaly On Ice

El presidente del Patronato de la Feria, Carlos Cortés Serna, mencionó que estos espectáculos son los grandes atractivos de esta edición de la Feria y los asistentes han gustado bastante a chicos y grandes

Redacción

Irapuato.- The Greatest Circus Show y Roncaly On Ice son los grandes espectáculos que puedes disfrutar, con el pago de entrada de $50 pesos, a la Gran Feria de las Fresas 2019.

El presidente del Patronato de la Feria, Carlos Cortés Serna, mencionó que estos espectáculos son los grandes atractivos de esta edición de la Feria, dijo que los asistentes que han ingresado a estos shows, han salido satisfechos y ha gustado bastante a chicos y grandes.

“Han tenido mucha aceptación, prácticamente son los espectáculos de gran formato que tiene esta Feria, por lo cual la gente ha salido muy contenta, hemos recibido muy buenos comentarios”, explicó.

Los horarios de los espectáculos son de lunes a viernes, dos funciones, a las 6:00 de la tarde y a las 8:00 de la noche, mientras que sábados y domingos se cuenta con tres funciones, que son 5:00 pm, 7:00 pm y 9:00 de la noche.

Cortés Serna, invitó a toda la ciudadanía que no ha asistido a la Gran Feria de las Fresas 2019, a disfrutar de 35 juegos mecánicos, el Teatro del Pueblo, los shows, The Greatest Circus Show, y Roncaly On Ice, entre otros, además de que se divertirán y pasaran una gran experiencia.

AL