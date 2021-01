Agencias

Ciudad de México.- “Todo es complicado con Caifanes”, comentó Picky Talarico, director de Rompan todo: La historia del rock en América Latina, tras la ausencia de la banda en la serie.

Talarico explicó que la manager de la banda liderada por Saúl Hernández negó la entrevista por un año, por otro lado, tampoco pudieron contactar con el cantante para tener los permisos y poder usar por lo menos su música.

“Con Caifanes nos pasaron varias cosas, primero estuvimos un año tratando de que nos dieran la entrevista y Caifanes como todo el mundo lo sabe o por lo menos México lo sabe, Caifanes son muy complicados, pero muy complicados; es muy difícil, bueno todo es complicado con Caifanes (sic)”, comentó Picky Talarico durante una entrevista hecha por Lenguaje Rock TV.

De acuerdo con el director, después de varios intentos y negativas con Marusa Reyes, la mánager de la banda y de Saúl, fue Sabo Romo quien amablemente accedió a la entrevista, pero la pandemia canceló todo y ya no se pudieron reunir.

“Después yo trataba de conseguir a la banda a través de la mánager y fue una serie de negativas, pero finalmente se me ocurrió llamar a Sabo Romo, directamente a su manager y ellos fueron de una gentileza absoluta y me dijeron: ‘Claro que sí Picky, cuando quieres y hacemos la entrevista y recuerdo que un miércoles me estaba yendo a México y llamaron de Netflix’ y dijeron: ‘cancelen todo, no sabemos bien que es esto de la pandemia y no queremos arriesgar nada’, así que me quedé sin la entrevista a Sabo que hubiera sido fundamental (sic)”, explicó Talarico.

Brillan por su ausencia

En la serie la banda destacó y brilló, pero por su ausencia, porque tan sólo fueron mencionados y es que tampoco permitieron utilizar su música.

“Lo mismo con su música, quisimos licenciar dos canciones y no logramos que Saúl contestara nunca, Saúl Hernández no es que nos dijo no o si, sino nada, no nos dio respuesta. La única canción que pudimos usar es la Negra Tomasa, que no es de Saúl, así que toda la gente que anda por ahí quejándose de porque no está Caifanes yo les digo; ‘hablen con la mánager de Caifanes y se van a enterar de cómo son las cosas’”, expresó.

Al respecto, Alejandro Marcovich resaltó en Twitter la situación sobre si la disquera negó o no la utilización de la música y Marusa Reyes, la mánager de Caifanes respondió que no se pudo por cuestiones legales con Sony Music.

La serie que se estrenó el pasado 16 de diciembre que fue creada por Nicolás Entel y dirigida por Picky Talarico, cuenta la historia del rock en Latinoamérica y como influyó de manera cultural y social a las personas, además incluye varias entrevistas con las bandas rock más representativos.

