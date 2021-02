Roberto Lira

Cortazar.- “Todavía quiero vivir” es la motivación de la señora Ma. Del Carmen Martínez Luna, de 65 años y su esposo de 72 años, quienes se formaron con más de 15 horas de anticipación para recibir la vacuna contra el COVID-19, que se aplicará mañana a partir de las 8:00 horas.

La señora Carmen y su esposo llegaron alrededor de cinco de la tarde de este miércoles al Centro Cultural de esta ciudad, les tocaron los lugares 57 y 58 y posiblemente duerman en la vía pública para asegurar una dosis del reactivó.

“Me da gusto porque yo en lo personal sí me da miedo, ahorita se está rezando el novenario de una vecina, compañera y comadre; duró tres semanas enferma y su esposo está internado en el seguro. Esta pandemia nos vino a cambiar mucho la vida, yo asistía diario al gerontológico de 10 de la mañana a la una o dos de la tarde y estoy encerrada desde el 11 de marzo del 2020”.

Con dos bancos y solo unas chamarras, la pareja se preparó para pernoctar en la calle de ser necesario, sin embargo, se ha hecho una lista para tener un control de la fila y las personas que han llegado a formarse, y tal vez ir a descansar a su casa con la seguridad de no perder su lugar.

La señora Carmen comentó esta pandemia mundial los ha golpeado tanto en lo anímico como en lo económico por lo que tiene la esperanza que al recibir la vacuna pueda volver a su vida de antes de la pandemia.

“Muchos conocidos no se quieren vacunar, dicen que nos van a matar, muchas cosas que se dicen, pero yo digo yo sí me quiero vacunar todavía quiero vivir”, expresó.

No sólo personas de la tercera edad se han presentado a formarse, como José Alfredo Tarabillo Díaz de 14 años que está haciendo fila por su abuela Virginia Díaz Sánchez y su bisabuelo Roberto Sánchez Vargas, a quienes extraña y quiere volver a abrazar.

“A mí se me hace un tanto triste porque era convivir al día con ellos, estar platicando estar todo el día hablando de sus historias, entonces no estar con ellos me pone triste porque ya no los puedo ver, porque no puedo convivir con ellos; es lo. Que quiero ya volver a hacer, por eso estoy formado aquí para que pronto se resuelva esto de la pandemia y volver a la escuela con mis compañeros, volver a verlos a ellos y a todos mis familiares”, expresó el joven.

Asimismo José Alfredo llevó una guitarra para tocar algunas canciones y para hacer más amenaza espera de la vacuna para él y para las personas que están formados en espera de ser inoculados.

La vacunación en Cortazar iniciará este jueves 25 de febrero y se realizara durante los días viernes y sábado para aplicar un total de 13 mil 335 dosis en la población de más de 60 años.