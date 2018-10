Titulares de seguridad en ocho municipios no han aprobado exámenes de confianza

Tras dar a conocer que es grave avalar a elementos que hayan reprobado el análisis, Marco Antonio Sánchez Aparicio exhortó a los alcaldes a hacer estas pruebas antes de anunciar a los directivos de esta área

Roberto Lira

Celaya.- Ocho de los 46 municipio del estado tienen al frente de la Policía Municipal directores o encargados de despacho que no han aprobado los exámenes de control y confianza, por lo que el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública del Estado está haciendo un exhortó a los alcaldes para hacer estas pruebas antes de anunciar a los titulares de esta área.

Marco Antonio Sánchez Aparicio, titular del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública del Estado, comentó que es grave que los nuevos alcaldes avalen a los encargados de la seguridad sin que estos hayan aprobado los exámenes de control y confianza, sin embargo señaló que podría ser por desconocimiento.

“Muy probablemente es por el desconocimiento de la norma, no debe de ser de manera a propósito que lo estén haciendo, debe ser por el desconocimiento de la norma que impide que directores o secretarios de seguridad que no estén aprobados y así ellos lo designaron”, dijo. Señaló que aunque no son ilegales estos nombramientos no es lo óptimo.

“Lo óptimo de esta situación es hacer los exámenes de control y confianza y después anunciar a las personas que van a incorporarse”, señaló Sánchez Aparicio.

