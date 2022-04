Además de los 11 titulares de Seguridad de Guanajuato que no cuentan con la evaluación vigente, en Jerécuaro el puesto está vacío

Guanajuato.- De los 46 municipios de Guanajuato, once de los titulares de Seguridad Pública no cuentan con Evaluación de Control y Confianza en vigencia. Esto sin importar que se trate de un requisito legal indispensable para que puedan ocupar la titularidad.

Además, uno de los municipios ni siquiera cuenta con alguien al frente.

El reporte de Evaluaciones del Centro de Control y Confianza reveló que, en cuatro municipios, los engargados de despacho se desempeñan sin estar evaluados ni aprobados conforme al perfil requerido para el puesto.

Este es el caso de los encargados de la seguridad en Comonfort, Pueblo Nuevo, San José Iturbide y Santa Catarina.

Mientras tanto, en seis municipios los resultados de la evaluación siguen pendientes para establecer si aprobaron o no. Se trata de Celaya, Moroleón, Romita, Silao, Tarimoro y Yuriria.

Además, el municipio de Jerécuaro tiene pendiente el nombramiento de un titular por lo que la dependencia se encuentra vacía.

Irapuato es el único municipio que actualmente tiene programado el examen para el Titular de Seguridad.

Avanza reforma para informe trimestral de seguridad

Titulares de Seguridad de Guanajuato tendrían que presentar un informe trimestral

En la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones del Congreso del Estado, avanza la propuesta de reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado para que los titulares de las direcciones y secretarias de Seguridad Pública Municipal, presenten un informe trimestral a los ayuntamientos.

El diputado del PAN, Bricio Balderas Álvarez señaló que con la rendición de estos informes trimestrales se podrá medir la incidencia delictiva, así como evaluar el cumplimiento de los planes y programas de las dependencias.

“Porque hoy por hoy, aunque rinden ciertos informes, no tienen una temporalidad, no tienen una periodicidad y por consiguiente no se puede evaluar y medir lo que están realizando día con día, y estos informes trimestrales, lo que se pretende es que tengan un antecedente con el informe trimestral anterior”.

No atentar contra derechos humanos

Durante la mesa de análisis de la propuesta, se estableció que los informes que contengan datos estadísticos no tengan información personal por comisión de delitos o faltas administrativas. De modo que no se vulneren los derechos humanos.

Balderas dijo que la información debe ser muy reservada para los ayuntamientos que son los que estarán midiendo las necesidades, avances o retrocesos. “A la par que se brinden esos informes a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado”, la cual si podrá contar con cierta información.

Para esta iniciativa se instruyó un dictamen en sentido positivo.

Buscan homologar sanciones

Por otra parte, se analizó en mesa de trabajo, la propuesta del PVEM para homologar las sanciones por no contar con el holograma de verificación vehicular.

La propuesta establece sanciones que vayan en el rango de 20 a 40 UMAS y será determinación de cada municipio establecer la cantidad.

“Hoy los ayuntamientos en sus reglamentos tienen un rango para cobrar una multa correspondiente, desde la Ley de Movilidad se pretende homologar que pueda ser de 20 a 40 Unidades de Medida y no se cerró la mesa para que la redacción propuesta por el iniciante sea mejorada, más clara, porque se mencionaba que no contara con holograma y además fuera eminente el grado de contaminación que emita el vehículo, en sí mismo, el solo hecho de no contar con holograma es una multa”, señaló.

