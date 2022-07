El morenista manifestó su inconformidad ante la decisión de que la titular del IMCAR sea una leonesa y no alguien de Irapuato

Nancy Venegas

Irapuato.– ‘Una mala decisión e incluso ofensa para los irapuatenses’, así consideró el regidor de Morena, Luis Carlos Manzano Guerrero, el relevo en el Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación, (IMCAR) de Atala Solorio Abreú por la leonesa Gloria Magaly Cano de la Fuente.

Este jueves por medio de un comunicado la alcaldesa Lorena Alfaro confirmó que se llevarían a cabo una serie de cambios en la administración. Entre ellos someterá a la aprobación del cabildo el nombramiento de Gloria Magaly Cano de la Fuente, ex directora de Turismo de León, entre otros cargos.

Titular del IMCAR Foto: Eduardo Ortega

“Se me hace que hace una muy mala decisión, yo creo que es otra ofensa más hacia los irapuatenses, porque cómo destituir a una irapuatense para poner otra persona de otro lugar…Yo creo que los irapuatenses nos sentimos muy lastimados en ese tema. Porque además la persona que viene con todo respeto, que no tengo el gusto de conocerla, es una Licenciada en Mercadotecnia con toda una serie de estudios en hotelería, turismo y toda la cosa. Pero la verdad es que de cultura no trae nada. Por lo menos en lo que yo tengo conocimiento no representa ninguna carta credencial que la acredite como una persona que va a poder llevar correctamente esa responsabilidad y definitivamente es otra ofensa más para los irapuatenses que vuelvan a traer a gente de fuera”, dijo el regidor Manzano Guerrero.

El DIF también tendrá relevo

Otro de los cambios será el del director del DIF local, Alejandro Jiménez que dejará el organismo para asumir la titularidad de transporte. Esto ocurre después de que padres de familia, alumnos y exalumnos de la escuela de enfermería del DIF, evidenciaran una serie de anomalías como la falta de certificados, títulos y nulidad en prácticas profesionales, entre otras cosas.

Titular del IMCAR Foto: especial

Al respecto el regidor de Morena, comentó que estará pendiente de que las irregularidades se subsanen. Así como de que no se incrementen las tarifas del transporte público con el inicio de funciones de Alejandro Jiménez, al frente de la Dirección de Transporte.

“Desde luego que eso se tiene que corregir. Nosotros vamos a estar muy pendientes en ese tema que se tiene que resolver porque es una responsabilidad que el DIF tiene y tiene que sacar adelante. Entonces yo espero que ahora que van a designar al nuevo director o directora pues tomen cartas en el asunto y desde luego el director que va a estar en transporte yo espero que bajó ninguna circunstancia vaya a subir la tarifa del transporte público”, dijo el regidor.

Vigilarán el presupuesto

En tanto, la regidora de Movimiento Ciudadano, Fernanda Martínez Arriaga, señaló que vigilará que en estos cambios administrativos se aplique adecuadamente el presupuesto.

“Lo importante y nunca voy a dejar de insistir es que se ejerza el presupuesto de cada dirección, esté el director o directora que esté. El presupuesto se tiene que ejercer adecuadamente el presupuesto para beneficio de todos los irapuatense y no solamente de un grupo pequeño que sea privilegiado de este presupuesto…Por eso propuse que se revisara todo el presupuesto municipal para verificar que se está ejerciendo bien”, comentó Martínez Arriaga.

MJSP