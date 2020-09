Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes da positivo a Covid19

Redacción

Ciudad de México.- En redes sociales se viralizó el momento en que un conductor de taxi en alto grado etílico no vacila ni un segundo en agredir a su esposa, la que ese momento llevaba a su bebé en brazos; esto en la alcaldía Iztacalco.

Todo comienza cuando corre tras de ella para exigirle las llaves tomándola fuertemente del cabello para insultarla en la calle Espejo de Agua en la colonia Infonavit.

Luego llegó una patrulla de la SSC con cuatro uniformados, a los que este hombre no dudó en insultar y amenazar; no hicieron nada contra él, a pesar de que la agresión seguía, pues una mujer salió para decir que no lo lastimaran pues se encontraba borracho.

Así la violencia familiar en CDMX. Un taxista alcoholizado agrede físicamente y amenaza de muerte a su pareja con bebé recién nacido @c4jimenez @MrElDiablo8 @UCS_GCDMX @SSC_CDMX @Claudiashein @brujasdelmar continúa…. pic.twitter.com/CHoUK24Kyi — Lizzet Arriaga (@ArriagaLizzet) September 6, 2020

No es la primera vez que este hombre está en la mira pues se dice que vende drogas y bebidas de forma ilegal; además de que ya fue acusado antes de agresión por la periodista Lizzet Arriaga quien lo señaló por amenazarla a ella y a su familia.

Quizá te interese leer:

G.R