Títeres le ayudan a renovar el espectáculo del cilindro en Irapuato

Anna Maciel

Irapuato.-Andrés Montes Aguilera resiste con el oficio de cilindrero, pero él tiene una misión especial y es la de conectar a los niños con esta música, por ello desde hace años agregó a Petra, al Pirata, a la Rata, así como a un sin fin de títeres en sus presentaciones como organillero.

Platicó: “Vi en internet que a los cilindreros ya no les dan dinero, los muchachos ya quieren música rap y sinceramente esta música de cilindro es muy bonita, entonces yo saqué esto para revivirlos y que en México no se deje de escuchar, fue entonces cuando le metí títeres para que los niños se acerquen y ahora a ellos les gusta mucho”.

Esta idea nació de su afición por las marionetas, ya que expresó que de niño por las condiciones económicas de sus padres le impedían a él y a sus hermanos tener un juguete, así que fue hasta la edad adulta cuando comenzó a coleccionar muñecos de todo tipo.

Manifestó: “Trabajé muchos años en Mexicali y cuando tocaba en tianguis, en mercados, había personas que tenían cuarenta años que no escuchaban los cilindros, en esa época yo empecé a traer muñecos títeres de la frontera y la gente me decía que si yo no había tenido infancia y la verdad les dije que no, no teníamos dinero, ni infancia, por eso hoy yo tengo changos, tengo una rancherita que viste muy mexicana, todo muy tradicional”.

Con alegría recorre los tianguis y mercados en Irapuato, tocando y bailando con sus títeres, esperando, además de ganar unas monedas, también que en las próximas generaciones despierten las inquietudes artísticas ya que, indicó, la sociedad necesita el arte y la creación para alejarse de la violencia.

G.R