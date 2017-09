Titán y Akela visitan Congreso, piden apoyo a MMM para continuar rescates

Los Bomberos de Silao no reciben ningún apoyo del gobierno estatal

Lourdes Vázquez

GUANAJUATO, Gto.- El comandante de Bomberos de Silao, Álvaro Maldonado pidió apoyo en recursos al gobernador Miguel Márquez Márquez así como a diputados locales, pues aseguró que la organización no recibe ningún apoyo del gobierno estatal, ya que no está adherida a la Asociación de Bomberos del Estado de Guanajuato.

Así lo señaló luego de que los binomios caninos adscritos a Bomberos de Silao y que participaron en las labores de rescate en la Ciudad de México tras el sismo del 19 de septiembre, visitaron el Congreso del Estado, invitados por el diputado del PAN, Alejandro Navarro y Guillermo Aguirre, como un homenaje a la labor realizada.

En virtud de que hoy se llevó a cabo la ceremonia de apertura del primer periodo ordinario de sesiones correspondientes al tercer año de ejercicio legislativo, los ya reconocidos como unos héroes Titan y Akela, junto con sus entrenados e integrantes de Bomberos y de Protección Civil de Silao, se encontraron con el mandatario estatal, así como el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Éctor Jaime Ramírez Barba y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Miguel Valadez Reyes, a quienes les pidieron apoyo.

“En el caso de los Bomberos de Silao, no hemos participado en un programa que se tiene, y hemos externado la intención de que podamos ser sujetos a los apoyos de gobierno del estado (…) en estos momentos no hemos recibido apoyo porque el apoyo se gestiona a través de una asociación estatal, nosotros Bomberos de Silao no estamos participando con la Asociación y esto ha determinado que no seamos sujetos de este apoyo, pero si tenemos la necesidad” dijo Maldonado.