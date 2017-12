‘Tita’ Gozo y dolor con la Fiera

El ídolo disfruta su visita a León, pero tiene ‘espinita’ por su paso como DT

Pablo Ruiz

León.- Milton Queiroz ‘Tita’, uno de los máximos ídolos del Club León, disfruta su estancia en la ciudad zapatera y se dice contento de volver a enfundarse en los colores esmeraldas, esta vez para el ‘Duelo de Leyendas’; pero también tiene muy presente el lado gris que vivió en el banquillo del equipo de sus amores.

En entrevista, el brasileño hizo revelaciones sobre su relación con la actual directiva del Club León y su intempestiva salida de la dirección técnica del equipo esmeralda. Además calificó a Mauro Boselli como un hombre increíble.

‘Tita’ está en la ciudad de León para participar este domingo 17 de diciembre en el ‘Duelo de Leyendas’ a disputarse en el Estadio León con las exfiguras del Club León y las Águilas del América.

El legendario jugador se dijo feliz por estar de regreso en la ciudad que lo trata muy bien, el brasileño es reconocido por los leoneses y lo mantienen en un lugar especial dentro de sus recuerdos.

“Alguna vez yo también pedí autógrafos, ahora a mí no me cuesta nada atender a la gente que me pide una foto y un autógrafo, siempre es un gusto regresar a la ciudad donde viví muchas cosas muy buenas”, dijo ‘Tita’.

‘Robado y silenciado’

Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas para el ídolo. El exjugador de la Fiera, recordó su etapa como entrenador en la Liga de Ascenso, y lamenta haber perdido la oportunidad de lograr el ascenso. Se dice robado por al arbitraje y ‘silenciado’ por la directiva.

“Salí mal, me gustaría haber seguido, era mi oportunidad de ascender al equipo, nos preparamos y fuimos a una semifinal con Tijuana y en ese partido fue el juego con mayor deshonestidad que he vivido, el árbitro que pitó la semifinal está viviendo en Tijuana y jamás volvió a trabajar como silbante. Fue el robo más grande que viví en el futbol, en mis cuarenta años en el futbol nunca vi algo así”, declaró Milton.

‘Tita’ señaló que en ese partido de semifinales ante Xolos de Tijuana, hubo situaciones turbias que jamás logró comprender, pues lo más extraño para el entonces estratega del equipo, fue que el presidente, Jesús Martínez, le pidió que no dijeran nada respecto a la situación, según palabras del brasileño.

El goleador histórico de los melenudos, recordó el problema que propició su salida del equipo como entrenador, un altercado con el entonces director deportivo, Francisco Gabriel de Anda, fue el causante del intempestivo despido.

“Un día me llamó a su oficina y yo no me quería reunir sólo con él, era la quinta fecha del campeonato en mi segundo año como entrenador. ‘Paco’ me preguntó sobre lo que haría en la liguilla, aunque faltaba mucho para terminar el torneo, yo me molesté y la discusión llegó a una situación crítica, aunque sin golpes, por lo que Jesús Martínez tomó la decisión de corrernos a los dos”, recordó.

Un “hombre increíble”

Milton no perdió oportunidad para elogiar al actual campeón goleador y segundo anotador histórico del Club León, Mauro Boselli, de quien aseguró que se convertirá en el máximo romperredes del equipo.

“No me comparo como goleador con Boselli, no era mi rol en el equipo ser el goleador, yo era el creativo para hacer jugar al equipo, pisaba el área y metía goles, ahora Boselli es un hombre increíble, está ahí, no la deja escapar y tiene mucho tiempo metiendo goles, va rebasar al ‘Dumbo’ López, estoy seguro”, indicó.