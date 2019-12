Tiroteo en iglesia deja dos muertos y un herido

Mike Drivdahl, portavoz de Fort Worth dijo que se cree que el agresor se encuentra entre las tres personadas heridas, pero no sabe si está entre los dos muertos

Texas.- La noche de ayer se presentó un ataque calificado como terrorista en la casa de un rabino judío (en plena celebración de Janucá) y este domingo se presentó un tiroteo al interior de una iglesia en Texas, donde se reportan dos personas muertas y una seriamente herida.

Ocurrió en la West Freeway Church of Christ, ubicada en White Settlement, Texas. Según la versión que un testigo dio a CBS 11 News, el agresor caminó hacia el frente durante la comunión con una escopeta y comenzó a disparar contra los presentes. Sin embargo, un segundo hombre (quien supuestamente sería un ex agente del FBI y que forma parte de la seguridad de la iglesia) sacó también un arma de fuego y lo abatió.

Mike Drivdahl, portavoz de Fort Worth (White Settlement está a 12 kilómetros de Fort Worth) dijo que se cree que el agresor se encuentra por ello entre las tres personadas heridas, pero no sabe si está entre los dos muertos o es el hombre que solo resultó herido. Lo anterior no ha sido confirmado todavía por las autoridades.

This is the scene outside West Freeway Church of Christ in White Settlement/Fort Worth. @FortWorthFire says 3 people shot, including the gunman. Worried family members are outside. Church members and witnesses are still inside being questioned @NBCDFW pic.twitter.com/AS34KKNSzj

— Yona Gavino (@YonaGavinoTV) December 29, 2019