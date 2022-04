El presunto tiroteo en estación de Nueva York del metro habría dejado al menos 13 lesionados; otras fuentes hablan de una explosión

Nueva York, EE. UU.- Un presunto tiroteo en estación de Nueva York, en el metro de Brooklyn, habría dejado al menos 13 lesionados. Así lo informó el departamento de bomberos de la ciudad tras reportes de humo.

Los bomberos acudieron a la estación 36th Street y encontraron varias personas heridas y dispositivos sin detonar. Un vocero del Departamento de Bomberos dijo que 13 personas resultaron heridas, pero no dio más detalles aunque se hablaba de cinco baleadas.

En el lugar había personas atendiendo a pasajeros ensangrentados tirados en el piso de la estación. Según varias fuentes policiales, la información preliminar indica que un sospechoso huyó con un chaleco de construcción y una máscara antigás.

La policía de Nueva York dijo que estaban respondiendo a informes de personas heridas por disparos o una explosión.

Un alto funcionario de seguridad señaló que la investigación preliminar señala que 5 personas recibieron disparos. Y añadió un posible dispositivo de humo fue detonado en la estación de metro de Brooklyn.

Los investigadores también señalaron que no están seguros de qué tipo de dispositivo se detonó, pero los primeros informes dicen que pudo haber sido una bomba de humo. Esto, según ese funcionario de seguridad.

A través de su cuenta de Twitter, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York pidió a los ciudadanos evitar la zona. En el lugar se desplegaron numerosas ambulancias y unidades de policía.

De igual manera, pidió al público evitar el área de la calle 36 y la 4ta avenida en Brooklyn. En tanto, retuvieron tres trenes en estaciones en ambas direcciones.

Todas las escuelas en el área cercana de Brooklyn tienen una orden de “cierre“, lo que significa que nadie puede salir de las instalaciones. Sólo los estudiantes pueden entrar, explicó un portavoz del Departamento de Educación.

