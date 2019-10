Tiroteo deja 14 heridos y dos personas sin vida

Un tiroteo que llevó a cabo durante una fiesta de bienvenida, provocó una fuerte presencia policial en la Universidad Texas A&M-Commerce

Redacción

Texas.- Un tiroteo ocurrido la noche de ayer durante una fiesta de bienvenida que era parte de una organización de la Universidad Texas A&M-Commerce, provocó una fuerte presencia policial.

En una conferencia de prensa realizada la mañana de este domingo Randy Meeks, Sheriff de la Oficina de Alguaciles del Condado Hunt, informó que la cifra de heridos subió a 16, donde 12 de ellos presentaban heridas de bala, y dos personas desafortunadamente perdieron la vida.

A pesar de que han interrogado cerca de 20 testigos, por ahora, la agencia policial no tiene una descripción sobre el o los sospechosos. Es por eso que solicitan la ayuda del público y les piden que llamen al 903-408-4100 con pistas que puedan resolver este caso.

Varios videos que circulan en redes sociales muestran charcos de sangre sobre el piso, por lo menos dos personas que están recibiendo primeros auxilios, algunos corriendo, mientras otros caminan descalzos tras el caos que vivieron.

