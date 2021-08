Agencias

Ciudad de México.- Con la finalidad de aprovechar las competencias internacionales del año 2022, la tiradora guanajuatense Gabriela Martínez continúa su preparación sin bajar la guardia, ya que su trabajo va enfocado a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Debido a la pandemia, la tiradora no ha tenido eventos internacionales y se quedó cerca de calificar a los Juegos Olímpicos de Tokio, por lo que solo se mantiene con su trabajo de preparación, ya que al parecer será hasta noviembre y diciembre cuando tenga alguna competencia.

“Tendremos fogueos nacionales para checar el nivel y rendimiento este año. Se acaba de cancelar el Campeonato Nacional y si se llegara a realizar, seguimos trabajando para esto, buscamos llegar a Paris 2024”, mencionó.

Señaló que de acuerdo al calendario de la Federación Internacional, hasta el momento en el año 2023 no se tendrán algunas competencias, por lo que buscará aprovechar lo más que pueda el próximo año.

“No queremos quedarnos con las ganas de salir a competir, queremos buscar esa experiencia que me hizo falta, porque me quede con las ganas de conseguir la plaza olímpica”, indicó.

Agregó que actualmente está invirtiendo en ella y consiguió apoyo con un fisoterapeuta, preparador físico, nutriólogo y psicólogo.

“Como no he tenido resultados, porque no he tenido competencias, no tengo apoyo. He trabajado un poco más en mi salud, mi nutrición, en lo físico y psicológico y en el tiro deportivo en 10 metros”, manifestó.

La olímpica juvenil en Buenos Aires 2018, concluyó que con su preparación va bien, se encuentra con paso firme, rumbo a París 2024.

