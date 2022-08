El alcalde de Dolores confirmó que ya saben quiénes son los que tiran la cerámica y dónde la tiran gracias a denuncias ciudadanas

Roberto López Arrieta

Dolores Hidalgo.- Ha habido dos apercibimientos de la autoridad ambiental al Ayuntamiento por tiraderos clandestinos de cerámica, según confirmó el alcalde Adrián Hernández Alejandri, quien dio a conocer que ya saben quiénes son los artesanos que hacen ésta práctica y adelantó que irán por ellos.

“Se trata de concientización empresarial. Que los artesanos entiendan que no va por ahí, que no pueden estar tirando sus desechos en cualquier parte, porque requieren un tratamiento diferente. Tenemos que pagarle al Municipio por usar un espacio en el relleno sanitario, eso es concientización social”, dijo el presidente municipal.

“Como empresarios no entendemos que si no retribuimos con impuestos lo que nos corresponde, no podemos avanzar. En San Miguel se recaudan 600 millones de pesos al año y en Dolores recaudamos 60 millones. Por eso es tan complicado que podamos crecer. Todos quieren seguridad, pero no quieren pagar impuestos”.

El alcalde de Dolores, Adrián Hernández Alejandri. Foto: Enrique Pérez

Confesó que éste ha sido el año con mayor ingreso tributario en Dolores lo que les ha permitido salir adelante. Esto porque no han bajado tantos recursos federales o estatales.

“La concurrencia es menor y tenemos que buscar estrategias financieras que nos permitan seguir haciendo acciones en temas de infraestructura que la gente necesita. Necesitamos hacer una estrategia distinta de cobranza e iremos por todos esos artesanos que no aportan, pero sí ocupan”, advirtió.

Ya tienen identificados a los responsables

Sin empacho, el alcalde dijo que cerca de la colonia Lindavista hay varios cementerios de moldes cerámicos. Además Dolores Hidalgo ya tiene historia con los tiraderos clandestinos de la industria cerámica. Por ejemplo, en el Libramiento entre el hospital y la salida a San Luis de la Paz, hay al menos tres tiraderos.

“Ya platicamos con la Secretaría (de Medio Ambiente del Estado). Es un tema ya focalizado y ya llevamos dos llamadas de atención. Seguramente a la tercera ya no nos van a llamar la atención. Lo único que estamos esperando es tener la nueva celda del relleno sanitario”, dijo Adrián Hernández.

tiraderos clandestinos de cerámica. Foto: Enrique Pérez

Confirmó que como municipio, ya saben quiénes son los que tiran estos desechos y dónde los tiran, “porque la gente nos lo ha reportado”.

El alcalde ejemplificó que con su empresa panadera, paga al año entre 11 y 14 mil pesos para que el relleno les reciba su basura.

“Nosotros la llevamos. Pero depende de las cantidades y el tipo de basura que sea”, finalizó.

