Tips dietéticos de los famosos

Ciudad de México .- Mis queridos: Pues nada, se acabó por fin el Guadalupe-Reyes y hay que regresar —queramos o no— a la vida real. Más veces que menos, esto significa enfrentarnos con la báscula y descubrir que “qué tanto es tantito…” acabó siendo “muchito”, y ni modo, hay que deshacerse de los excesos y volver por lo menos a nuestro peso normal. Ya no les digo qué aprovechar para ponernos a dieta y que sea nuestro propósito de 2018 y bla, bla, bla porque en el 95% de los casos (me estoy viendo generosa@) así es… y luego, no pasa nada, así que ¿para qué hacerlos (nos) sentir culpables desde ahorita? Mejor, enterémonos de algunos trucos de las celebs para mantener esas figuras de impacto que tanta envidia nos provocan (“Ay, desde aquí le veo la celulitis… y eso que está photoshopeada…”) y que juran que funcionan, y ver si algo se nos pega ¿no? Y en el tutorial, los mejores outfits para esconder las lonjitas…

1) Jennifer Lopez

No es necesario confirmar que JLo tiene un cuerpo espectacular; lo que sí podemos recordar (ya lo hemos mencionado antes aquí) es que está obsesionada con el fitness y con las dietas, por eso quizá deberíamos copiarle algunos truquillos. Sabemos ya, desde la época de nuestras mamás, que las toronjas son excelentes aliadas para bajar de peso, pues prácticamente no contienen calorías y muchos sostienen que ayudan a quemar la grasa corporal. Pero la que no se sabían es que de acuerdo con el libro Blackbook of Celebrity Diet Secrets, Jenny tiene siempre a la mano un frasquito de aceite esencial de toronja al que le da una “olidita” de cuando en cuando pues, según algunas fuentes (no nos consta), estimula las enzimas del hígado y promueve la pérdida de peso. En todo caso, no hace daño…

2) Victoria Beckham

Recién que tuvo a su hija más pequeña, Harper, hoy de seis años, la ex Spice Girl tenía que ponerse en forma rápidamente pues pocas semanas después tendría su desfile de moda en la Semana de la Moda de Nueva York. De acuerdo con el tabloide británico Daily Mail, para perder el peso extra rápidamente, la diseñadora prácticamente se “encerró” en una casa de la playa de Malibú con su esposo y sus cuatro hijos e hizo la dieta de los cinco puñados (Five Hand Diet) que básicamente consiste en comer a lo largo del día SOLO cinco puños (porciones del tamaño de la palma de la mano) de alimentos altos en proteínas como pollo cocido, salmón, sushi de atún, atún, etc. acompañados de vegetales verdes y agua, sin azúcar ni sal. Sus snacks eran bayas de Goji y nueces… nada más. ¡Puf! Muy ruda dieta ¿no?

3) Lady Gaga

Éste sí que es un tip controversial. De acuerdo con la cantante pop, uno de sus trucos para mantenerse en forma, según reveló en una entrevista radiofónica en el Sirius Morning Mashup Show, es la dieta borracha, la cual consiste en beber whisky y comer alimentos bajos en carbohidratos. Eso sí, la diva insistió en que hay que hacer un workout completo cada día ¡aunque estés crudísimo! Uhmmm, comer pocos carbohidratos y hacer un workout completo diario seguramente tienen más que ver con la pérdida de peso ¡que el whisky! (1.5 onzas de whisky tiene 97 calorías)

4) Reese Witherspoon

La actriz, y otras famosas como Camila Alves, la guapérrima y sexy esposa de Matthew McConaughey, Jennifer Aniston y Gwyneth Paltrow, entre otras, según la revista Marie Claire, con el fin de perder peso rápidamente han recurrido a la dieta de la comida de bebé, que consiste en cambiar dos comidas del día por un frasco de comida de bebé tipo Gerber. Supuestamente los frasquitos contienen las suficientes vitaminas y nutrientes para mantenerse sano. Uhmmm, mientras no se trate de hígado de pollo con chicharos (¡yuk!) y aún así, quién sabe… #HambreTotal

5) Karl Lagerfeld

El genio creativo detrás de Chanel y de Fendi bajó muchísimo de peso hace años ya y ha logrado mantenerse delgado desde entonces ¿cómo lo hace? De acuerdo con lo que dijo en una entrevista con la revista Harper’s Bazaar el diseñador se mantiene con malteadas de proteína sabor chocolate, manzanas al vapor y litros y litros de coca de dieta. Bueno, eso lo mantiene esbelto ¿pero sano? uhmmmm… #LoDudo

Hola Gurú:

Por supuesto, le entré con ganas a todas las delicias navideñas etc. y tengo una fiesta este fin de semana, ¿qué me pongo para disimular?

Lorena

Hola Lore:

La respuesta puede sonarte obvia pero es tu mejor opción sin duda: un vestido negro. Sólo aségurate de lo siguiente: que te quede perfecto, que sea acinturado, usa ropa interior de control y si te preocupan tus brazos, mejor que sea de manga larga o tres cuartos. Puedes “vestirlo” con accesorios padres. Si de plano los vestidos no son lo tuyo, no te vayas por lo baggy, elige piezas sastreadas, como un pantalón con corte favorecedor y una chaqueta con una blusa linda.

Besos de Gurú, XOXO