TikTok demandará al gobierno de Estados Unidos

Redacción

México.- El servicio de videoconferencia de Zoom está funcionando con problemas en Estados Unidos, Europa y América Latina. Esta dificultad surge en medio del reinicio de clases en México.

De acuerdo con los reportes de usuarios recopilados por DownDetector, se vienen experimentando una caída en el servicio en las últimas horas. Los usuarios reportan problemas al iniciar sesión en el servicio.

“Hemos recibido informes de usuarios que no pueden iniciar y unirse a las reuniones y seminarios web de Zoom”, informa el servicio en su cuenta de Twitter.

If you're having trouble connecting to Zoom, we have identified the issue and are working on a fix. Please follow https://t.co/aqz5nSoQRw for updates. We're so sorry about the inconvenience.

— Zoom (@zoom_us) August 24, 2020