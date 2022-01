Redacción

Ciudad de México.- Pese a los intentos de un aguerrido Pumas plagado de canteranos, los Tigres de Miguel ‘Piojo’ Herrera remontaron un gol en contra y lograron llevarse la victoria de Ciudad Universitaria en los últimos minutos.

En la primera parte, y pese a no tener la posesión de la pelota, los Pumas se vieron más intensos en el juego, y sumaron el doble de disparos totales (10) que los Tigres (5), por lo que no fue una sorpresa que a los 31′ el argentino Favio Álvarez filtrara un balón al área de la UANL que tomó el lateral izquierdo Jerónimo Rodríguez, de 22 años y canterano de Pumas desde la categoría sub-13, quien no se achicó ante la salida de Nahuel Guzmán y mandó el balón a las redes para festejar su primer gol en la Liga MX.

Sin embargo, para la segunda mitad los Tigres mejoraron su rendimiento y Miguel Herrera mandó al campo a jugadores como Juan Pablo Vigón, Luis Quiñones y Carlos González, con los que intentó reponerse de la desventaja y salvar puntos del Olímpico Universitario.

Y le dio resultado, porque al 78′ Quiñones mandó un centro al área que André-Pierre Gignac remató al poste para que después Nicolás ‘Diente’ López contrarrematara al arco para el gol del empate.

Y en la recta final del partido, el joven debutante puma Juan José Miguel (el onceavo jugador debutado en Pumas por Andrés Lillini), cometió una falta sobre Gignac en el área, por lo que se cobró un penal que el propio delantero francés marcaría para decretar el 1-2 definitivo al 90′.

Así, Pumas perdió su primer partido del torneo y se quedó en la tercera posición de la tabla con seis puntos, mientras que Tigres alcanzó las cuatro unidades y se metió al onceavo lugar general.

El resto de la jornada 3 de la Liga MX se definirá con el Santos vs. Necaxa, que se disputará este domingo 23 de enero a las 7:00 de la noche, y con el Puebla vs. Xolos, que aún no tiene fecha definida para disputarse.

